Wildcards Gent-Wevelgem naar Belgische en Franse teams

Zes ProTeams hebben een uitnodiging ontvangen voor Gent-Wevelgem. Total-Direct Energie en Circus-Wanty Gobert waren al zeker van hun deelname, nog eens drie Belgische teams én B&B Hotels-Vital Concept kregen een wildcard.

Total-Direct Energie en Circus-Wanty Gobert, ook vorig jaar aan het vertrek, waren al zeker van hun deelname dankzij hun positie op de wereldranglijst eind 2019. Ook Alpecin-Fenix (vorig jaar nog als Corendon-Circus), Bingoal-Wallonie Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise zijn er opnieuw bij. In tegenstelling tot vorig jaar krijgt B&B Hotels-Vital Concept eveneens een startbewijs.

Gent-Wevelgem staat op de kalender voor zondag 29 maart.

Check out the men's teams for Gent-Wevelgem! #GW20 pic.twitter.com/6V7153RYXY

— GentWevelgem (@GentWevelgem) February 26, 2020