Wildcards Dwars door Vlaanderen naar Belgische ProTeams, B&B Hotels-KTM en Uno-X

De organisatie van Dwars door Vlaanderen heeft bekendgemaakt welke ploegen eind deze maand met een wildcard aan de start verschijnen van de kasseiklassieker. De keuze is gevallen op de Belgische ProTeams Bingoal Pauwels Sauces WB en Sport Vlaanderen-Baloise, B&B Hotels-KTM uit Frankrijk en Uno-X uit Noorwegen.

Dwars door Vlaanderen maakt deel uit van de WorldTour, dus waren Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies als beste ProTeams van 2021 al zeker van een uitnodiging. De koersorganisatie liet weten dat alle drie ploegen het startbewijs hebben geaccepteerd. Met deze zeven ProTeams en alle achttien WorldTeams heeft de eendagswedstrijd dezelfde ploegen aan het vertrek als de Ronde van Vlaanderen, die vier dagen later wordt gehouden.

Vorig jaar pakte Dylan van Baarle de overwinning in Dwars door Vlaanderen. De Nederlander, die in het najaar in Leuven vice-wereldkampioen werd achter Julian Alaphilippe, won na een solo van meer dan vijftig kilometer. Ook bij de vrouwen had de winnaar de Nederlandse nationaliteit. In een lange sprint hield Annemiek van Vleuten de Poolse Katarzyna Niewiadoma net achter zich. Dwars door Vlaanderen staat voor woensdag 30 maart op de kalender.

