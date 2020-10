Wilco Kelderman voor de bergrit naar Sestriere: “Ja, ik ben wel nerveus”

Wilco Kelderman vertelde voor de start van de voorlaatste etappe van de Giro d’Italia dat hij best wel een beetje nerveus is. In de etappe naar Sestriere gaat hij proberen het roze vast te houden.

“Natuurlijk, het is de laatste grote, zware dag”, zei Kelderman in Alba. “Ik ga proberen de roze trui vast te houden en naar Milaan te brengen. Voor de wedstrijdomstandigheden heb ik geen angst. Het is alleen dat we zo kort bij elkaar staan in de stand. We kunnen enkele aanvallen verwachten en dat is ook de grootste vrees. Maar we hebben een supersterke ploeg en we gaan proberen te controleren. Ik voel me nog steeds heel goed, dus ik kijk ernaar uit.”

Dat hij hetzelfde verwacht als elke andere bergetappe, vertelde Kelderman aan de NOS. “Er zal volle bak worden aangevallen en een tactisch spelletje worden gespeeld. Ik denk dat een aantal ploegen wat gaan proberen te forceren. Dus we gaan het zien in de finale. Dit is het mooiste wat je kan hebben, deze trui. Die wil ik ten koste van alles verdedigen. Ik ga hier volle bak voor. Het zou een mooie beloning zijn als ik vanavond weer in deze trui sta.”

Hopen op goede benen en zolang mogelijk meegaan, dat is uiteindelijk de tactiek. “Natuurlijk hebben we een heel sterke ploeg om te controleren en dat is ook belangrijk. Ik heb een sterke ploeggenoot en uiteindelijk is het voor ons vooral verdedigen. Daar moeten we op rekenen.” In de etappe naar Sestriere verdedigt Kelderman een voorsprong van twaalf seconden op zijn ploeggenoot Jai Hindley. Teo Geoghegan Hart staat derde op vijftien tellen.