Wilco Kelderman verliest roze trui: “Ik heb verloren van twee betere renners”

Wilco Kelderman begon vandaag in de roze trui aan de laatste bergetappe van de Giro d’Italia, maar de Nederlander kende een mindere dag op weg naar Sestriere. Kelderman verloor aan de streep anderhalve minuut en staat nu derde. “Of het een rotdag is? Tja, ik heb verloren van twee betere renners”, zo reageert hij bij de NOS.

Kelderman moest passen op de tweede beklimming van Sestriere en moest lijdzaam toezien hoe Rohan Dennis, Tao Geoghegan Hart en zijn ploegmaat Jai Hindley van hem wegreden. “Het is wat het is, ik heb ervoor gevochten”, zo vertelde Kelderman na afloop. “Ik moet hier tevreden mee zijn. Die andere twee waren ook al sterker in de Stelvio-etappe.”

Of Kelderman de bui al voelde hangen tijdens de etappe, werd hem nog gevraagd. “Je laat dat niet toe in je hoofd, maar in je achterhoofd weet je dat die kans erin zit. INEOS Grenadiers reed gewoon supersterk en gingen vol aan. Niemand kon volgen, dat is het gewoon.”

“Ik heb niet altijd evenveel steun gevoeld”

“Ik heb zeker niet opgegeven, maar je weet op een gegeven moment dat je moet schakelen en voor een podium moet gaan. Het heeft ook geen zin om jezelf in de vallei leeg te rijden tegen Dennis en dan als vijfde te eindigen in de ronde. Dit was gewoon het hoogst haalbare”, aldus Kelderman.

Het ging ook nog over de koerstactiek van zijn ploeg Team Sunweb. “Of ik altijd evenveel steun heb gevoeld? Niet altijd, maar Jai is ook gewoon heel erg goed. Zonder Jai had ik ook minder steun gehad. We hebben het zo goed gedaan. Jai kan ook de Giro winnen en dat is voor de ploeg ook gaaf.”