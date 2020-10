Wilco Kelderman: “Je kan wel wat verwachten op de Stelvio”

Wilco Kelderman en Team Sunweb hebben snode plannen voor de zware bergetappe in de Giro d’Italia. De nummer twee van het klassement wil vandaag, in de rit over de Stelvio en met aankomst op Laghi di Cancano de roze trui overnemen van João Almeida. “Wij gaan vandaag volle bak, dus je kan wel wat verwachten op de Stelvio”, waarschuwt Kelderman bij de NOS.

“Ik voel mij goed en ben klaar voor de dag”, zegt de Nederlandse kopman. Alle ogen zijn gericht op de Stelvio, de voorlaatste klim van de dag. “Het is een lange klim en het gaat koud zijn, maar we moeten er overheen. We gaan er het beste van maken.”

“Het is wel het plan om het vandaag lastig te maken, de hele dag door”, legt Kelderman uit. “Dan gaan we wel zien wat er gebeurt. We gaan goed tempo rijden en kijken waar we toe kunnen slaan.”

‘Almeida is moeilijk in te schatten’

João Almeida houdt al meerdere dagen stand in het klassement. Ook hij weet dat Kelderman vandaag een kans heeft om de roze trui over te nemen. De klimmer van Team Sunweb wil hem onder druk zetten. “Het ligt eraan hoe goed hij zelf is, maar we gaan kijken wat mogelijk is in de finale. Gisteren leek hij redelijk sterk. Hij is moeilijk in te schatten, maar we moeten ons eigen plan trekken. Dat is het belangrijkste, dan zien we vanzelf wel hoe goed Almeida is”, aldus Kelderman.

In de bergrit naar Piancavallo had Kelderman met Jai Hindley een ijzersterke knecht. De Australiër is zelf derde in het klassement. “Jai is een van de sterkste klimmers hier, dus het is goed om hem in de ploeg te hebben. Als we iets willen forceren, dan kan hij daar een grote rol in spelen”, zegt Kelderman.