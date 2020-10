Kelderman derde in Giro: “Ik zal over een week heel blij zijn met dit resultaat”

Wilco Kelderman wist vandaag zijn podiumplaats in de Giro d’Italia veilig te stellen. De Nederlander van Team Sunweb stond na afloop met gemengde gevoelens Eurosport te woord. “Ik ben aan de ene kant wel blij, maar aan de andere kant hebben we het wel op de slotdag verloren.”

Waar Kelderman zijn derde plek wist vast te houden, verloor zijn ploeggenoot Jai Hindley de roze trui aan Tao Geoghegan Hart. “Met twee man op het podium staan is goed, maar het voelt aan de andere kant ook wel vreemd. Als je me van tevoren had verteld dat ik op het podium zou eindigen, dan was ik heel erg blij geweest.”

“Ik zal over een week wel heel erg blij zijn met dit resultaat. We hadden een supersterke ploeg, wat ook enorm veel vertrouwen gaf”, aldus Kelderman, die het ook nog even had over ploegmaat Hindley. “Ik zag voor de start wel dat hij ontzettend nerveus was, maar dat is ook normaal. Je hebt natuurlijk de ambitie om het af te maken.”

“Jai heeft er alles aan gedaan en hij mag trots zijn op zijn tweede plaats. Wat ik nu ga doen? Ik ga nu flink aan het bier en genieten met de ploeg”, lacht Kelderman. “En daarna zien we het wel.”