Wilco Kelderman en Jai Hindley weer als ploegmaats naar Giro d’Italia

Wilco Kelderman mag zich voor de vijfde keer in zijn loopbaan opmaken voor de Giro d’Italia. De Nederlander wordt door zijn ploeg naar de Italiaanse ronde gestuurd, net als Emanuel Buchmann en Jai Hindley. Kelderman en Hindley waren in 2020 al ploegmaats in de Giro in hun gezamenlijke periode bij Team Sunweb.

Tijdens de veelbesproken Giro d’Italia van 2020 lag Kelderman al in de eerste week op koers voor een plaats op het podium door kort te eindigen in de etappe naar de Etna. Aan het eind van de tweede week kwam ook Hindley zich mengen in de strijd om de podiumplekken. Na negentien etappes stonden Kelderman en Hindley eerste in het tweede in het klassement, waarna de Australiër in de voorlaatste rit naar Sestriere het roze overnam van zijn Nederlandse ploegmaat. Het was echter Tao Geoghegan Hart die in de afsluitende tijdrit met de hoofdprijs ging lopen.

Nadat Kelderman eind 2020 de transfer van Team Sunweb naar BORA-hansgrohe maakte, zette Hindley deze winter dezelfde stap. De Nederlander en de Australiër worden door de Duitse ploeg opnieuw aan elkaar gekoppeld voor de Giro, samen met Emanuel Buchmann en Lennard Kämna.

Van Poppel met Bennett in de Tour

Voor de Tour de France zet het Duitse team in op kopman Aleksandr Vlasov, die ondersteund zal worden door Maximilian Schachmann, Felix Großschartner en Patrick Konrad. Sam Bennett is de sprinter in de Tourploeg. De Ier, die deze winter na twee jaar Deceuninck-Quick-Step terugkeerde bij het WorldTeam, krijgt hulp van leadout Danny van Poppel. De Nederlander kwam in de winter over van Intermarché-Wanty-Gobert om de sprinttrein te versterken.

Voor de Vuelta a España krijgt Sergio Higuita zijn kans om zich te bewijzen.

