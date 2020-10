Wilco Kelderman dertiende Nederlander op eindpodium grote ronde

Wilco Kelderman heeft zich in een illuster rijtje wielrenners geschaard. De renner van Team Sunweb werd in de Giro d’Italia 2020 derde en hij is daarmee de dertiende Nederlander die op het eindpodium van een grote ronde eindigt.

Joop Zoetemelk is recordhouder met acht eindklasseringen in de top-3 van een grote ronde. Twee keer wist hij een grote ronde te winnen (Vuelta 1979 en Tour 1980) en daarnaast eindigde hij nog zes keer op het podium van de Ronde van Frankrijk.

Jan Janssen, Erik Breukink en Tom Dumoulin hebben ieder drie podiumplaatsen bij elkaar gereden. Janssen (winnaar Vuelta 1967 en Tour 1968) heeft twee eindzeges achter zijn naam, Dumoulin (winnaar Giro 2017) een.

De laatste Nederlander – voor Kelderman – die op het eindpodium van een grote ronde eindigde, was Steven Kruijswijk. De klimmer van Jumbo-Visma eindigde als derde in de Tour de France 2019.

Achter de naam van Bauke Mollema staat een asterisk (*), omdat hij de derde plaats in de Vuelta 2011 toegewezen kreeg na een dopingstraf van winnaar Juan José Cobo. Mollema stond niet op het podium, maar is officieel wel de nummer drie van die editie.

Nederlanders op een eindpodium

Joop Zoetemelk (7x in de Tour, 1x in de Vuelta)

Jan Janssen (2x in de Tour, 1x in de Vuelta)

Tom Dumoulin (2x in de Giro, 1x in de Tour)

Erik Breukink (2x in de Giro, 1x in de Tour)

Hennie Kuiper (2x in de Tour)

Steven Kruijswijk (1x in de Tour)

Johan van der Velde (1x in de Tour)

Peter Winnen (1x in de Tour)

Steven Rooks (1x in de Tour)

Wilco Kelderman (1x in de Giro)

Bauke Mollema (1x in de Vuelta)*

Rini Wagtmans (1x in de Vuelta)

Jan Lambrichs (1x in de Vuelta)