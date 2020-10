Wilco Kelderman behoudt roze trui: “Ik kijk uit naar morgen, de laatste zware dag”

Wilco Kelderman gaat in de roze trui beginnen aan het slotweekend van de Giro d’Italia. De kopman van Team Sunweb kende een rustige dag op weg naar Asti, omdat de rit ingekort werd tot 124 kilometer en de vluchters mochten strijden om de ritzege. “Het was heel koud en regenachtig, maar toch heb ik ervan genoten”, vertelt hij na afloop.

“Het was een speciale dag. Ik heb elke minuut genoten, het is heel bijzonder om in de roze trui te rijden”, zegt Kelderman over zijn debuut in de roze trui.

De beslissende kopgroep reed al vroeg in de etappe weg. BORA-hansgrohe wilde de vluchters nog terughalen, maar dat bleek een mission impossible. Kelderman vond dat wel prima. “Voor mij maakte het niet veel uit. Er was een goede groep weg en BORA stopte met de achtervolging, omdat zij het gat niet konden dichten. Toen hebben wij het peloton gecontroleerd om veilig over de streep te komen.”

Zaterdag wacht de laatste bergrit, zonder de Agnello en de Izoard, maar met drie keer de klim naar Sestriere. “Ik kijk uit naar morgen, de laatste zware dag. Ik zal alles geven en dan zien we wel wat er gaat gebeuren in de tijdrit naar Milaan”, kijkt de klassementsleider vooruit.

‘Koude temperatuur vormt een risico voor de renners’

Kelderman sprak zich bij de Italiaanse tv ook nog uit over het protest van de renners om de etappe, oorspronkelijk 258 kilometer, in te korten. “Het weer was echt verschrikkelijk vanmorgen”, zei Kelderman na afloop. “Deze koude temperaturen vormen voor het immuunsysteem van de renners een risico. Wij als renners wilden dat de rit ingekort werd en we zijn RCS dankbaar dat ze deze beslissing genomen hebben.”