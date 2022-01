Wielertenues 2022: EF Education-EasyPost voegt zwarte tintjes toe aan outfit

EF Education-EasyPost, de Amerikaanse formatie van manager Jonathan Vaughters, heeft het tenue voor 2022 gepresenteerd. De renners zijn ook dit seizoen weer te herkennen aan de roze shirts, maar toch zijn er wel enkele wijzigingen te bespeuren.

De ploeg heeft, in samenwerking met kledingsponsor Rapha, gekozen voor roze shirts met de nodige zwarte tintjes. De kleur roze voert nog altijd de boventoon, maar niet meer zo overheersend in vergelijking met de voorbije jaren.

Op het nieuwe tenue prijken verder de nodige hoofd- en subsponsors met onder meer taalonderwijsbureau Education First, bouwbedrijf Nippo en postconcern EasyPost, dat zich sinds de afgelopen Tour de France al aan de ploeg van Vaughters had verbonden en vanaf dit jaar ook titelsponsor is van de formatie.

We debut our new team kits for the 2022 season today, designed in collaboration with Rapha. We used familiar roads around Girona to showcase our new looks, both in the old city and on the climbs surrounding it. pic.twitter.com/PY7Q6audGM

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) January 25, 2022