Wielerbond Australië: “Vooralsnog geen Russische en Belarussische ploegen toegestaan op WK”

AusCycling, het bestuursorgaan voor de wielersport in Australië, heeft verklaard dat als gevolg van de oorlog in Oekraïne in dit stadium geen Russische of Belarussische nationale ploegen worden toegelaten tot het WK wegwielrennen dat in september in Wollongong wordt gehouden.

De wielerbond schaart zich achter het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en het Australisch Olympisch Comité (AOC), die er bij de internationale sportfederaties en organisatoren op hebben aangedrongen om Russische en Belarussische atleten uit te sluiten van sportwedstrijden. “We willen allemaal vrede en dat Rusland zich onmiddellijk terugtrekt uit Oekraïne”, zei Matt Carroll, CEO van het AOC, in een verklaring.

“We dringen er bij de bij ons aangesloten sportorganisaties op aan om geen ploegen of atleten en officials uit Rusland en Belarus uit te nodigen of eventueel reeds gedane uitnodigingen in te trekken – en om Australische atleten en officials terug te trekken van sportevenementen waaraan Russische of Belarussische atleten en officials aan deelnemen”, aldus Carroll in het statement dat het AOC eerder vandaag publiceerde.

AusCycling steunt de beslissingen van het IOC en het AOC over de Russische en Belarussische evenementen en nationale teams, liet de bond in antwoord op vragen van Cyclingnews weten. “We hebben ons wedstrijdprogramma bekeken en er zijn geen evenementen in beide landen waar onze atleten van plan waren aan deel te nemen. Het enige binnenlandse evenement waarbij teams uit die landen betrokken zouden kunnen zijn is het WK op de weg in september in Wollongong.”

De bond blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen en de situatie bespreken met de UCI en de andere relevante autoriteiten. “Maar in dit stadium en in overeenstemming met de aanpak van het IOC, het AOC en andere Australische sporten, zouden geen Russische of Belarussische nationale ploegen mogen deelnemen.”