Wiebes na 1-2’tje van Team DSM: “Van start tot finish moest je all-in”

Voor de vrouwen van Team DSM had het Festival Elsy Jacobs niet veel beter kunnen beginnen. In de proloog zorgden Lorena Wiebes en Leah Kirchmann namelijk voor een 1-2’tje voor de ploeg.

“Het was een snelle, technische proloog”, zei Wiebes over de 2,2 kilometer lange individuele tijdrit door Cessange. “Van de start tot aan de finishlijn moest je all-in. Dit was ook een van mijn doelen vandaag, dus het is mooi dat ik een goede dag had en alles goed verliep. Het is geweldig om als eerste en tweede te eindigen met de ploeg. Nu kijken we uit naar de volgende etappes.”

Kirchmann eindigde op drie seconden als tweede achter haar Nederlandse ploeggenote. “Dit was een de wedstrijden die ik omcirkeld had voor het voorjaar, dus ik ben tevreden met mijn optreden. Het is een geweldige comeback voor de ploeg nadat we vorige week niet hebben gereden. Ik kijk ernaar uit om in de komende etappes om het klassement te strijden.”