woensdag 11 oktober 2023 om 19:15

Werken onder de Spaanse zon? Ontdek de vacatures bij Rompelberg Cycling Holidays!

Ad Heb jij een passie voor wielrennen? En ben je klaar om mee te werken aan onvergetelijke fietsvakanties? Bij Rompelberg Cycling Holidays zoeken we mensen die graag van hun passie hun werk maken. Samen zorgen we voor de mooiste en best verzorgde fietsvakanties op het zonnige Mallorca.

Waarom werken bij Rompelberg Cycling Holidays?

Als echte wielerliefhebber deel je jouw passie met anderen.



Maak deel uit van ons team van fiets-aficionados op Mallorca.



Draag bij aan onze persoonlijke service. Van ophaalservice tot fietsonderhoud.



Ga aan de slag in het bruisende Playa de Palma of het rustieke Playa de Muro.



Inclusief vlucht, kost / inwoning en racefiets. Ontdek Mallorca samen met ons.



Vaste baan of seizoensbaan: Voorjaar 2024: februari – juni (min. 6 – max. 20 weken).



Ben jij de nieuwe Operationeel Directeur?

Maak deel uit van ons team van fiets-aficionados en beleef met ons de mooiste wielerervaringen. Lever je graag een bijdrage aan het succes van onze organisatie zodat onze gasten hun fietsdromen waar kunnen maken, dan zijn we misschien wel op zoek naar jou. Om onze organisatiestructuur te versterken en de kwaliteit naar een nog hoger niveau te brengen is zijn we namelijk op zoek naar een Operationeel Directeur.

“Het leuke van mijn service & shop functie is het contact met mensen. Onze gasten zijn meestal ruim een week bij ons en je spreekt ze soms twee keer per dag. Zo bouw je echt een band met ze op en krijg je veel mee over hun ervaringen op de fiets en daarbuiten. Ik merk dat onze hulp en tips bij allerhande vragen heel erg gewaardeerd worden en echt een meerwaarde vormen om het beste uit hun vakantie te halen.”

“Als mecanicien ben ik verantwoordelijk voor een perfect onderhouden en afgestelde huurfiets. Ook help ik op verzoek met het aanpassen van de zitpositie en geef ik hierbij tips vanuit mijn eigen ervaring als wielrenner. Het gebeurt vaak dat gasten aan het eind van de week hun huurfiets weer inleveren en zeggen dat deze eigenlijk veel fijner rijdt dan hun fiets thuis. Dat is toch wel het mooiste compliment dat je kunt krijgen.”

“De rol van gids is misschien wel de leukste functie bij Rompelberg. Lekker op de fiets met de gasten. De mooiste plekjes van Mallorca gaan nooit vervelen. Naast mijn zorg voor de route en de veiligheid, vind ik het tof om gasten wat te leren over fietstechniek of over de lokale cultuur. Het is ook leuk om te zien hoe een groep elkaar gedurende de week steeds beter leert kennen en er contacten ontstaan die vaak ook na de vakantie nog onderhouden worden.”

Uitgelichte vacatures:

Wil je graag jouw passie voor fietsen met ons delen, maar staat jouw ideale baan er niet tussen? Aarzel dan niet en stuur een open sollicitatie naar [email protected].

Over Rompelberg Cycling Holidays

Rompelberg Cycling Holidays is een familiebedrijf dat de mooiste fietsvakanties op Mallorca organiseert. Van het boeken van een vlucht en hotel tot het begeleiden van ritten of het huren van een fiets, we staan altijd voor onze gasten klaar. Onze liefde voor wielrennen motiveert ons iedere dag. Geniet op dit Spaanse eiland aan de bruisende Playa de Palma of het rustieke Playa de Muro. Wij bieden ervaringen die je bijblijven!

Het bedrijf is in 1993 opgericht door voormalig wereldsnelheidsrecordhouder Fred Rompelberg en zijn vrouw Tiny. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door hun dochter Letizia en haar man Jetse. Samen met hun team laten zij hun gasten de mooiste plekjes van Mallorca zien, op eersteklas fietsen en met de beste service.