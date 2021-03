Wereldbekermanche MTB in Maribor verplaatst naar augustus

De Wereldbeker mountainbiken zou dit jaar aftrappen in het Sloveense Maribor, maar de UCI heeft vandaag bekendgemaakt dat de openingsmanche vanwege de coronapandemie is verplaatst van april naar augustus.

De eerste Wereldbeker stond gepland voor 24 en 25 april in Maribor. In Slovenië stonden de eerste downhill-wedstrijden van het seizoen op het programma. De UCI heeft echter besloten om de wereldbekermanche met enkele maanden uit te stellen, op verzoek van de Sloveense gezondheidsautoriteiten.

De Wereldbeker in Maribor zal nu, als de gezondheidssituatie het tenminste toelaat, plaatsvinden in het weekend van 14 en 15 augustus. Voorlopig staan er ook nog Wereldbekers op het programma in Albstadt (8-9 mei), Nové Město na Moravě (15-16 mei), Fort William (22-23 mei), Leogang (12-13 juni), Les Gets (3-4 juli), Lenzerheide (4-5 september) en Snowshoe (18-19 september).

Eind januari ging er al wel een streep door de wereldbekermanche in Vallnord (14-15 augustus), normaal gesproken de laatste test voor de wereldkampioenschappen mountainbiken. Het WK mountainbiken zal dit jaar plaatsvinden in het Italiaanse Val di Sole (25-29 augustus).