Wellens buigt hoofd voor Quintana: “We wisten op voorhand dat het moeilijk zou worden”

Tim Wellens is er niet in geslaagd om zich tot eindwinnaar te kronen van de Tour des Alpes Maritimes et du Var. De Belg van Lotto Soudal onderging zondag in de slotrit naar Blausasc de wet van de sterkste en moest de eindzege aan Nairo Quintana laten.

Na de finish keek Wellens terug op een felbetwiste etappe. “Vanaf de start werd het zoals verwacht een lastige dag, maar opnieuw deed de ploeg fantastisch werk. We hadden de zaak goed onder controle tot op een paar kilometer van de top van de Col de Saint Roch, waar Quintana zijn aanval plaatste. We wisten op voorhand dat het moeilijk zou zijn om de Colombiaan te volgen op de beklimming, maar net zoals gisteren hoopte ik hem opnieuw bij de lurven te vatten in de afzink.”

“Bovendien kende ik de afdaling zeer goed en ging ik vol naar beneden”, vervolgt Wellens. “Echter had Quintana ook die terreinkennis, waardoor ik niet veel dichterbij kwam. Hij was dus echt sterk vandaag.” De kopman van Lotto Soudal moest in de finale lijdzaam toezien hoe de Colombiaan alsmaar verder wist uit te lopen. Ook Guillaume Martin reed in de slotfase nog weg bij Wellens en co. “Toen Guillaume Martin aanviel uit onze achtervolgende groep, had ik niet meer de benen om te volgen.”

Collectieve sterkte

“Ik had voordien al heel wat pijlen verschoten aangezien het kopwerk in de achtervolging aan mij werd overgelaten. Daarna draaide ik de knop om en probeerde ik de tweede plek in het algemeen klassement veilig te stellen, wat uiteindelijk ook lukte. Jammer genoeg zat er geen eindwinst in, maar ik onthoud vooral de collectieve sterkte van Lotto Soudal de afgelopen drie dagen. Caleb (Ewan, red.) en ik wonnen, maar dat was niet mogelijk geweest zonder het indrukwekkende werk van de gehele ploeg.”

Wellens kijkt, ondanks de nederlaag van vandaag, met vertrouwen naar het Vlaamse Openingsweekend. “Voor mijn winst op zaterdag moest ik enorme waardes trappen en ik ben dan ook tevreden met de vorm. Ik kijk echt uit naar het Openingsweekend, waar we met de ploeg opnieuw een sterke collectieve prestatie willen afleveren.”