donderdag 5 oktober 2023 om 10:32

Wel of geen Tour de France Femmes voor Kopecky in 2024? “Compromis vinden”

Lotte Kopecky kende een uitzonderlijk succesvol 2023, maar haar honger is zeker nog niet gestild. De wereldkampioene op de weg hoopt volgend jaar vooral te schitteren in Parijs-Roubaix en op de Olympische Spelen. En de Tour de France Femmes? “Ik weet niet hoe ik dat moet doen”, klinkt het in gesprek met Sporza.

Maar waar wringt nu precies de schoen? De Olympische wegrit in Parijs is op zondag 4 augustus, het omnium op de baan exact een week later op zondag 11 augustus. Op 12 augustus, amper één dag na het olympische omnium, begint de Tour de France Femmes al. “Ik was vorige week bezig met een beetje de planning te maken en dat viel me toen ook op.”

Keuze tussen baan en weg?

“Ik weet niet hoe ik dat moet doen. Binnenkort zullen we het eens uitzoeken met de ploeg (doelt op haar werkgever SD Worx, red.) en de federatie en moeten we een compromis zien te vinden. Het olympische omnium afschaffen zal er niet inzitten.”

Het is dus maar de vraag of Kopecky volgend jaar wel aan de start zal verschijnen van de Tour de France Femmes. Dit jaar was ze een van de grote uitblinkers in de Franse rittenkoers. Kopecky won niet alleen een etappe en droeg enkele dagen de gele trui, maar eindigde ook zeer verrassend als tweede in het eindklassement, achter haar ploeggenote Demi Vollering.