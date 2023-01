Wie verwacht jij als winnaar tijdens de laatste confrontatie van de grote drie?

Ad

Zondag vindt in Benidorm de voorlaatste Wereldbeker-manche van deze winter plaats. In de populaire Spaanse badplaats zien we de laatste krachtmeting tussen de drie veldrit-toppers Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. Wie pakt hier de zege, twee weken voor het WK in Hoogerheide? Samen met TOTO bespreken we de favorieten.

Laatste confrontatie van de grote drie

Afgaande op zijn heerschappij deze winter is Wout van Aert zondag de te kloppen man. De renner van Team Jumbo-Visma kwam, zag en overwon de meeste crossen dit veldritseizoen. Van de 11 wedstrijden waar hij aan de start stond, won hij er maar liefst negen. Wij zien hem, net als TOTO, met een quotering van 1,45, dan ook als dé topfavoriet. De vraag is alleen hoe hij ervoor staat na een trainingskamp van twee weken met louter wegoefeningen en hardloopsessies. Daarom is het interessant om verder te kijken naar de andere potentiële winnaars.

Ook Tom Pidcock maakte de voorbije winter indruk. De regerend wereldkampioen lijkt op sommige parcoursen met de grote twee te kunnen aansluiten. Ook de jonge Brit heeft net een wegstage achter de rug. Toch verwachten wij niet dat hij zich zal inhouden, want dit is zijn laatste cross van dit veldritseizoen. Dat betekent ook automatisch zijn laatste wedstrijd in de regenboogtrui. Aangezien hij de mondiale titelstrijd in Hoogerheide overslaat, zal hij in stijl afscheid willen nemen. Mocht hij daar in slagen, dan kan je rekenen op meer dan 8 keer jouw inzet.

En dan is er nog Mathieu van der Poel. De Nederlander werkte rondom de kerstperiode een aantal beklijvende duels uit met Van Aert en Pidcock, maar in Koksijde en Zonhoven kreeg hij plots opnieuw van zijn rug. Met vraagtekens begon ook hij aan een tweeweekse wegstage en het is dan ook afwachten hoe hij reageert op een nieuwe crossprikkel in Benidorm. Wanneer hij pijnvrij blijft – wat een enorme opsteker zou zijn richting het WK in ‘zijn’ Hoogerheide – zal hij zeker meespelen voor de overwinning. En dat maakt het een zeer interessante renner om op in te zetten. Iedere euro levert je bij onze partner TOTO namelijk drie keer jouw inzet op op. Durf jij het aan?

Youngsters vs. golden oldies

Bij de vrouwen zal de overwinning hoogstwaarschijnlijk naar een Nederlandse gaan. Weet jij juist te voorspellen wie het wordt? Krijgen we opnieuw een onderonsje tussen nieuwbakken Nederlands kampioene Puck Pieterse (2,85), Europees kampioene Fem van Empel (2,90) en dé vrouw van het moment: Shirin van Anrooij? Bij een zege van Van Anrooij wordt jouw inzet verdubbeld.

Of gaat outsider Lucinda Brand met de overwinning aan de haal? De wereldkampioene van twee jaar geleden stijgt langzaamaan naar WK-vorm. Wanneer jij op een zege van Brand in durft te zetten, dan kan je dat zomaar 8,5 keer de inzet opleveren.

