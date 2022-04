Waalse Pijl: meerdere favorieten blikken vooruit

Bauke Mollema, Dylan Teuns en Michael Woods passeerden allemaal voor de start van de Waalse Pijl nog even bij de microfoon voor een startinterview. Mollema hoopt na een periode zonder wedstrijden meteen weer mee te doen om de knikkers: “Ik ga proberen de favorieten te volgen op de laatste paar beklimmingen.”

Bauke Mollema – Trek-Segafredo

De laatste keer dat we Bauke Mollema in actie zagen was tijdens Parijs-Nice, die 13 maart eindigde. “Ik voel me vrij goed, maar ik heb een tijdje niet gekoerst”, zegt de Nederlander. “We zullen zien hoe het vandaag gaat, hoe de benen zijn na een korte pauze, een trainingskamp en de focus op deze klassieker, en vooral de Giro. Op training was het gevoel behoorlijk goed de laatste weken, dus ik kijk er naar uit om weer te koersen.”

“Ik hoop het”, antwoordt Mollema op de vraag of hij vandaag gelijk weer van voren verwacht mag worden. “Ik wil een goede wedstrijd doen en een goede finale. Ik ga proberen om de favorieten te volgen op de laatste paar beklimmingen. En als de benen goed genoeg zijn, ga ik voor een goed resultaat”, aldus de renner van Trek-Segafredo, die denkt dat het moeilijk zal zijn om ver voor de finish al aan te vallen. “De laatste klim (de Muur van Hoei, red.) is zo zwaar dat je al gauw tien of twintig seconden verliest.”

“Twee jaar terug deden we hetzelfde finalecircuit als vandaag. Maar het koersen is de laatste paar jaar veranderd. Er zijn meer ontsnappingen, meer sterke renners die van ver aanvallen, dus wie weet wat er gaat gebeuren vandaag.”

Dylan Teuns – Bahrain-Victorious

Dylan Teuns reed afgelopen zondag nog Parijs-Roubaix, maar staat vandaag alweer aan de start van de Waalse Pijl. “Ik ben hersteld”, aldus de Belg, die gevraagd wordt of Luik-Bastenaken-Luik een nog groter doel is dan de Waalse Pijl. “Nee, nee. Vandaag zit ook echt in mijn hoofd, ik wil hier een goed resultaat behouden. We zullen zien hoe de koers gaat verlopen, maar het cruciale punt zal de laatste keer de Muur van Hoei zijn.”

In het verleden liet Teuns al zien de Waalse Pijl aan te kunnen. Zo werd hij in 2017 derde. “Ik hoop dat ik nog steeds die punch heb. Het is alweer vijf jaar geleden dat ik het podium haalde, maar ik denk dat ik het nog steeds kan”, aldus Teuns, die de laatste weken verschillende top-10 plaatsen behaalde. In de Ronde van Vlaanderen werd hij zesde, in de Amstel Gold Race tiende en in de Brabantse Pijl eindigde hij, ondanks pech in de finale, op de achtste plaats.

Michael Woods – Isreal-Premier Tech

Michael Woods is een erkend klauteraar en kan dus ook goed uit de voeten op de Muur van Hoei. Vorig jaar werd hij vierde, het jaar ervoor derde. “Het is een goede wedstrijd voor me, ik hou ervan. Maar met het veld dat vandaag aan de start staat, gaat het lastig worden om te winnen”, aldus Woods, die in de Ronde van Catalonië ziek af moest stappen, maar naar eigen zeggen aan de beterende hand is.

“Ik kwam er in de laatste dagen van de Ronde van het Baskenland goed door, ik was blij hoe ik daar de laatste dagen reed. Met de training van de laatste week daar nog bij, kijk ik echt uit naar deze koers”, aldus Woods, die verwacht dat het traditionele scenario van de Waalse Pijl ook dit jaar weer gevolgd zal worden. “Het is sinds 2002 geleden dat er geen peloton aankwam op de Muur van Hoei, dus als ik een gokje moest wagen, zou ik zeggen dat twintig à dertig man bij de Muur aankomen.”

“Met renners als Remco Evenepoel en UAE Emirates kan echter alles gebeuren. We zullen zien”, zegt de Canadees, die Pogacar als grote favoriet aanwijst. “Maar er zijn verschillende kanshebbers, waaronder ikzelf.”