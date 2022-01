Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik maken deelnemende ploegen bekend

Koersorganisator ASO heeft zijn wildcards uitgedeeld voor de eerstvolgende editie van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik voor mannen en vrouwen. Ook de verscheidene routes zijn inmiddels gepresenteerd. Opvallend: de vrouwen krijgen dit jaar in de Waalse Pijl drie keer de fameuze Muur van Hoei voorgeschoteld.

In tegenstelling tot vorig jaar, moeten de vrouwen in de Waalse Pijl nog een extra passage van de Muur van Hoei zien te overwinnen. De wedstrijd is net iets meer dan 130 kilometer lang en voert in totaal over acht hellingen in de laatste zeventig kilometer. We krijgen dit jaar voor het eerst sinds 2014 overigens weer een andere winnares van de Waalse klassieker. Anna van der Breggen, die vanaf 2015 zeven keer op rij de koers wist te winnen, heeft namelijk afscheid genomen als wielrenster.

De vrouwen krijgen in de komende editie van Luik-Bastenaken-Luik zeven beklimmingen voor de wielen geschoven. Er staan met de Côte de Wanne, Col du Rosier, La Redoute en de Côte de la Roche-aux-Faucons meerdere iconische hellingen op het menu. De Roche-aux-Faucons is ook dit jaar weer de scherprechter in de finale van LBL. Vorig jaar ging de zege in Luik naar de Nederlandse Demi Vollering.

De mannen krijgen dit jaar, in vergelijking met 2021, een ietwat zwaardere uitgave van de Waalse Pijl op hun bord. De finish ligt traditioneel op de Muur van Hoei (1,3 km aan 9,6%), maar het peloton trekt gedurende de lokale ronde in de finale ook telkens weer over de Côte de Cherave (1,3 km aan 8,1%) en de Côte d’Ereffe (2,1 km aan 5%) op weg naar Hoei. Julian Alaphilippe hoopt er zijn vierde zege in vijf jaar tijd te boeken.

Ook de finale van Luik-Bastenaken-Luik gaat deels op de schop: de Côte de Forges, vorig jaar nog de voorlaatste beklimming in ‘La Doyenne’, ligt niet meer op het parcours. De renners trekken nu na de top van de Redoute meteen door naar de Roche-aux-Faucons. De laatste editie van Luik-Bastenaken-Luik was een prooi voor Tadej Pogačar.

Wildcards voor de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik

Waalse Pijl voor vrouwen

Andy Schleck CP NVST Immo Losch

Arkéa Pro Cycling Team

Bepink

Bingoal Casino Chevalmeire-Van Eyck Sport

Cofidis Women Team

Le Col Wahoo

Lotto Soudal Ladies

Plantur-Pura

Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen

Andy Schleck CP NVST Immo Losch

Arkéa Pro Cycling Team

Bepink

Bingoal Casino Chevalmeire-Van Eyck Sport

Cofidis Women Team

Le Col Wahoo

Lotto Soudal Ladies

Plantur-Pura

Waalse Pijl voor mannen

B&B Hotels-KTM

Bingoal Pauwels Sauces WB

Sport Vlaanderen-Baloise

Uno-X

Luik-Bastenaken-Luik voor mannen

Bingoal Pauwels Sauces WB

Equipo Kern Pharma

Sport Vlaanderen-Baloise

Uno-X

* Bij de vrouwen waren de veertien Women’s WorldTeams al zeker van deelname aan beide Ardennenklassiekers. Bij de mannen is dit het geval voor de achttien WorldTeams en de drie beste ProTeams (Alpecin-Fenix, Arkéa-Samsic en TotalEnergies) van 2021.