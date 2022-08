Vuelta-aanbieding: Lees een jaar lang RIDE en krijg het La Vuelta Holanda-magazine gratis

Ride

De derde grote ronde van het jaar begint met een Nederlands feestje. De Vuelta start namelijk deze week in Nederland, met drie etappes in Utrecht, Breda en ‘s-Hertogenbosch. Dat kunnen we als WielerFlits-redactie natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Daarom maakten we samen met de organisatie van de Vuelta-start in Nederland een RIDE-special over de Nederlandse Vuelta-start.

De speciale La Vuelta Holanda-editie van RIDE is een 52 pagina’s dikke speciale uitgave met daarin alles wat je moet weten over de ritten over Nederlands grondgebied. Met uiteraard veel info over de route, maar – zoals je van RIDE mag verwachten – lees je ook de mooiste wielerverhalen over de Spaanse rittenkoers.

Deze La Vuelta Holanda special heeft een iets kleiner in formaat en is (om de postbodes ook wat te ontlasten) iets minder dik. RIDE-abonnees ontvangen hem gratis in de brievenbus. Wacht daarom niet langer en sluit je aan bij het peloton aan wielerliefhebbers die ieder kwartaal weer genieten van een dikke bundel van de mooiste wielerverhalen. Je ontvangt vier keer RIDE voor 32 euro, een voordeel van maar liefst 20% ten opzichte van de verkoopprijs.

Wanneer je uiterlijk dinsdag 16 augustus een abonnement afneemt, dan heb je de special nog voor de Vuelta-start in huis! *

(enkel geldig in Nederland)