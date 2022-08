Vuelta 2022: Remco Evenepoel verstevigt rode trui na fenomenale tijdrit

Remco Evenepoel heeft zijn favorietenrol waargemaakt in de tiende rit van de Vuelta a España, een relatief vlakke individuele tijdrit van 30,9 kilometer. De kopman van Quick-Step Alpha Vinyl zette de snelste tijd op de klok en vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement.

Na de tweede rustdag en een verplaatsing van meer dan achthonderd kilometer van Asturië naar de Costa Blanca, ging de Vuelta verder met de tiende etappe – een 30,9 kilometer lange tijdrit van Elche naar vakantieoord Alicante. Het parcours was vrijwel volledig vlak en daarmee op het lijf van de echte hardrijders geschreven. Het was voor de pure klimmers dan weer van groot belang om hier hun verlies te beperken. De tweede helft van de route volgde voor een groot deel de kustlijn van de Levante en de wind vanaf de Middellandse Zee kon daar weleens een rol spelen.

Acht renners verschenen niet meer aan de start. José Herrada van Cofidis, Ethan Hayter (INEOS Grenadiers), Jarrad Drizners, Harry Sweeny (beiden uit de ploeg van Lotto Soudal) en Mathias Norsgaard (Movistar) testten positief op het coronavirus en verlieten daarom de ronde. Edoardo Affini (Jumbo-Visma) staakte de strijd door ziekte en Floris De Tier (Alpecin-Deceuninck) vanwege ernstige zadelpijn. De laatste afmelding kwam van Sam Bennett; de winnaar van de sprintetappes naar Utrecht en Breda verdween eveneens uit de wedstrijd na een positieve coronatest.

Boy van Poppel mag tijdrit aftrappen

De Tier had als de nummer laatst van het klassement de tijdrit eigenlijk moeten aftrappen, maar deze rol ging over naar Boy van Poppel. De Nederlander van Intermarché-Wanty-Gobert zorgde voor de eerste eindtijd met 38:02 minuten, maar die tijd hield niet lang stand. Ploegmaat Julius Johansen, in 2020 wereldkampioen in de ploegenachtervolging, verbeterde de toptijd naar 37:22. Het was een andere baanspecialist, Kelland O’Brien, die daar fors onder dook. De Australiër van BikeExchange-Jayco, winnaar van twee gouden WK-medailles, zette de klok stil na 36:14.

Alex Kirsch van Trek-Segafredo bracht de snelste tijd in de 35’ers met 35:42, maar toen was Rémi Cavagna ook al hard onderweg. Michael Hepburn (BikeExchange-Jayco) had de toptijd even in handen met 35:11, maar de Franse tempobeul van Quick-Step Alpha Vinyl legde de lat fors hoger met 34:18. Hij zorgde bovendien voor een goede referentietijd voor zijn kopman, rodetruidrager Remco Evenepoel. Mads Pedersen (Trek-Segafredo) klokte de voorlopig zesde tijd; de Deen heeft na het uitvallen van Bennett nu een straatlengte voorsprong in de strijd om de groene trui.

Behalve Pedersen, beten ook Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Rohan Dennis (Jumbo-Visma) en Fred Wright (Bahrain Victorious) de tanden stuk op de tijd van Cavagna. Lawson Craddock had vleugels in zijn fraaie ‘Stars and Stripes’-trui en was met 34:55 de tweede renner die onder de 35 minuten aftikte. Voor Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde was het een speciale dag; voor beide wielervedettes was het de laatste tijdrit in een Grote Ronde in hun lange sportieve carrière. In de strijd om de zege in Alicante speelden ze echter geen rol.

Remco Evenepoel met ‘headsock’

Remco Evenepoel was om vijf voor vijf de laatste renner op het startpodium. De Belg mocht in de rode trui en met zijn opvallende rood-zwarte helm – met ‘headsock’ – proberen zijn eerste ritzege in een Grote Ronde binnen te slepen. Ondertussen was met name Pavel Sivakov snel onderweg. Verder waren ook Primož Roglič, Simon Yates en Enric Mas goed vertrokken. Evenepoel bewees echter dat het allemaal nog een stukje harder kon; aan het eerste tussenpunt was hij twintig tellen sneller dan ploegmaat Cavagna, Sivakov en Roglič.

Sivakov kon zijn goede tijdrit omzetten in een sterke eindtijd; aan de finish zette de Franse renner van INEOS Grenadiers de tijd stil na 34:45 en stond daarmee voorlopig tweede. Ook Miguel Ángel López werkte een degelijke tijdrit af; de Colombiaan van Astana Qazaqstan haalde vlak voor de aankomst de vóór hem gestarte Jai Hindley in en tikte af na 35:05. João Almeida was onderweg naar een goede eindtijd, maar reed vlak voor de finish de afleiding voor de volgauto’s in. Hij moest omkeren om terug op het parcours te komen en verloor zo kostbare seconden.

Evenepoel was ondertussen op weg naar de overwinning, want bij het tweede tussenpunt was hij al 35 seconden sneller dan ploegmaat Cavagna. Aan de eindstreep kwamen vervolgens Carlos Rodríguez en Roglič binnen; Rodríguez was nog slechts 22 seconden langzamer dan Cavagna, maar Roglič knalde naar de koppositie. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma, de olympisch kampioen in deze discipline, kon echter maar even genieten van de snelste tijd, want Evenepoel was ook al erg dicht bij de streep.

Evenepoel denderde als een pletwals over het parcours en haalde in de finale bijna nog de twee minuten voor hem gestarte Mas bij. Uiteindelijk haalde de Belg nog 48 seconden af van de tijd van Roglič, die zich tevreden moest stellen met de tweede plaats. Cavagna, die zo’n lange tijd bovenaan stond, eindigde als derde in de daguitslag. Rodríguez en Sivakov maakten de top vijf compleet. Evenepoel vergrootte zijn voorsprong in het klassement tot 2:41 minuten op Roglič, die Mas voorbijging en nu de nieuwe nummer twee is. Mas staat derde.