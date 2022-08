Vuelta 2022: Jan Hirt verlaat de wedstrijd na positieve coronatest

Zoek niet naar Jan Hirt tijdens de zesde etappe van de Vuelta a España. De Tsjech heeft een positieve coronatest afgeleverd en verlaat de wedstrijd. Dat meldt zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert op sociale media.

“Helaas zal Jan Hirt niet aan de start staan van de zesde etappe, nadat hij een positieve test voor COVID-19 afgeleverd heeft vanochtend”, schrijft Intermarché-Wanty-Gobert op sociale media. “We hebben de situatie van Jan Hirt nauw in de gaten gehouden de laatste dagen, totdat een test vanochtend de aanwezigheid van Covid-19 aantoonde. Jan liet milde symptomen zien en is direct geisoleerd van de rest van de groep. Hij zal zich terugtrekken uit deze Vuelta.”

Hirt stond al ver in het algemeen klassement. Hij bezette de 167ste plaats op meer dan 36 minuten van Rudy Molard, de nieuwe rodetruidrager.

