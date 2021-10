Vrouwenploeg Movistar heeft selectie compleet na komst Arlenis Sierra

De vrouwenploeg van Movistar heeft zich voor de volgende twee seizoenen versterkt met Arlenis Sierra. De 28-jarige Cubaanse allrounder komt over van het Italiaanse A.R. Monex, waarvoor ze afgelopen jaar koerste. Met de komst van Sierra heeft Movistar de vrouwenploeg voor 2022 rond. Veertien rensters maken deel uit van de selectie, onder wie de kopvrouwen Annemiek van Vleuten en Emma Norsgaard.

Nieuwkomer Sierra heeft een uitstekende tweede seizoenshelft achter de rug. Na haar zege in mei in de Navarra Classics, won ze twee etappes en het eindklassement in de Giro Toscana, keerde ze met een ritzege terug uit de Tour de l’Ardèche en schreef ze onlangs de Tre Valli Varesine op haar naam. Ook werd ze vijfde tijdens het wereldkampioenschap in Vlaanderen. “Ik ben de ploeg heel dankbaar voor het vertrouwen”, laat ze weten via haar nieuwe ploeg.

“Ze willen me echt helpen om mezelf te blijven ontwikkelen en mijn beste potentieel te bereiken. Ik wil profiteren van deze nieuwe ervaring, het maximale halen uit dit tweejarige contract, nog betere resultaten behalen en mezelf verbeteren als renster en als persoon”, aldus Sierra.

Twaalf rensters van de huidige Movistar-ploeg dragen ook volgend seizoen de trui van het team. Naast Arlenis Sierra werd ook Sarah Gigante aangetrokken. De talentvolle 21-jarige Australische komt over van Tibco-SVB. De Spaanse ploeg neemt afscheid van twee rensters. Alba Teruel trekt na vier seizoenen de deur achter zich dicht bij het team. Leah Thomas verkast na een seizoen naar Trek-Segafredo.

Selectie vrouwenploeg Movistar voor 2022

Katrine Aalerud

Aude Biannic

Jelena Erić

Sarah Gigante

Alicia González

Barbara Guarischi

Sheyla Gutiérrez

Sara Martín

Emma Norsgaard

Lourdes Oyarbide

Paula Patiño

Gloria Rodríguez

Arlenis Sierra

Annemiek van Vleuten