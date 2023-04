Vrouwenploeg FDJ-SUEZ kondigt nieuwe sponsor aan

De Franse wielerformatie FDJ-SUEZ kan de komende jaren rekenen op extra (financiële) steun. De vrouwenploeg heeft met Groupement des Cartes Bancaires, het grootste interbancaire netwerk van Frankrijk, namelijk een nieuwe sponsor weten te strikken.

Groupement des Cartes Bancaires, kortweg CB, heeft zich voor drie jaar gecommitteerd aan de wielerploeg. Het logo van CB zal vanaf zaterdag al op het tenue van FDJ-SUEZ prijken, als de derde editie van Parijs-Roubaix voor vrouwen op het programma staat.

Stephen Delcourt, algemeen directeur van FDJ-SUEZ, is uiteraard in zijn nopjes. “Onze formatie kan nu rekenen op nieuwe steun vanuit Franse hoek. De waarden van CB komen overeen met die van de ploeg. We zijn gericht op onze lokale en nationale wortels, maar hebben ook internationale ambities. In de toekomst willen we als ploeg nóg beter presteren.”

Extra stap

Philippe Laulanie voert het woord namens CB. “FDJ-SUEZ is nu al een van de beste ploegen ter wereld. Het is voor ons een enorme eer om nu geassocieerd te worden met de ploeg. Het is ons doel om het vrouwenwielrennen nog verder te promoten.”

FDJ-SUEZ heeft dit jaar vijftien rensters onder contract staan. De bekendste namen zijn die van Marta Cavalli, Grace Brown en Cecilie Uttrup Ludwig. Met Loes Adegeest kleurt de selectie ook een klein beetje Nederlands.