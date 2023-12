woensdag 13 december 2023 om 12:36

Vrouwenploeg Bizkaia-Durango verdwijnt na ruim twintig jaar uit het peloton

Zoek komend wielerseizoen niet naar de rensters van Bizkaia-Durango. De Spaanse wielerploeg verdwijnt na 21 jaar uit het wielerpeloton. De formatie laat in een perscommuniqué weten dat financiële redenen ten grondslag liggen aan het besluit.

“Na 21 seizoenen op het hoogste internationale niveau te hebben gereden, zal Bizkaia-Durango in 2024 niet de weg opgaan”, valt er te lezen op de website van de vrouwenformatie. “We beseffen dat het niet mogelijk is om te blijven koersen op een continentale licentie, vanwege de nieuwe budgettaire eisen vanuit de Spaanse wielerfederatie. We komen dan ook tot het moeilijke besluit om onze activiteiten stop te zetten.”

De formatie kijkt met trots terug op de voorbije twee decennia. “We hebben in deze periode bijgedragen aan de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen, en dan met name in de Baskische wielerwereld. We hebben ongeveer driehonderd wielrensters de kans gegeven om deel te nemen aan de grootste wielerwedstrijden.” Zo kwamen Mavi García, Ane Santesteban en Lourdes Oyarbide in het verleden uit voor Bizkaia-Durango.

De ploeg boekte door de jaren heen de nodige successen. Zo won het exact twintig jaar geleden, in 2003, met Joane Somarriba de Grande Boucle Féminine Internationale. Dit jaar deed het team nog mee aan La Vuelta Femenina en de Giro d’Italia Donne. “We willen iedereen bedanken voor de inzet, zowel op sportief als op persoonlijk vlak. Hierdoor waren we in staat om meer dan twintig jaar onze dromen waar te maken.”

Geen definitief afscheid?

Bizkaia-Durango houdt het voor nu dus voor bekeken, maar sluit een terugkeer op termijn niet uit. “We streven ernaar om in de toekomst weer terug te keren in het peloton, als de omstandigheden het toelaten.”