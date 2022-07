Vos kijkt vooruit na nipte nederlaag: “Er komen ongetwijfeld nieuwe kansen”

Marianne Vos greep in de eerste rit-in-lijn van de Giro d’Italia Donne net naast de zege. Wereldkampioene Elisa Balsamo was haar met minimaal verschil te snel af in de massasprint. “We waren er heel dichtbij en er komen ongetwijfeld nieuwe kansen”, aldus een gelaten Vos op de site van haar ploeg Jumbo-Visma.

“Ik heb zelden zo’n mooie en kalme voorbereiding op een sprint gehad”, zegt Vos, die momenteel vijfde staat in het klassement, op twaalf seconden van leidster Balsamo. “We hadden ons voorgenomen om een goede lead-out te doen en samen vooraan te komen richting de laatste kilometer. Dat pakte perfect uit. Ik begon de sprint vroeg en op het einde wist Balsamo erover te komen. Dat is jammer, maar we deden wat we konden.”

Volgens Vos biedt haar tweede plek perspectief voor de komende dagen. “Natuurlijk had ik het graag afgemaakt vandaag, maar je weet ook dat het verschillende kanten op kan gaan in een massasprint. We waren er heel dichtbij en er komen ongetwijfeld nieuwe kansen. Het klassement is op dit moment geen doel.”

Vandaag staat er opnieuw een vlakke etappe op het programma in de Giro d’Italia Donne, waardoor de kans op een massasprint weer groot is. Het is de laatste rit op het eiland Sardinië. Morgen is er een rustdag en vanaf dinsdag wordt er op het vaste land van Italië verder gekoerst.