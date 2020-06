Voorzitter Deense bond verdacht van machtsmisbruik donderdag 11 juni 2020 om 10:23

Henrik Jess Jensen, voorzitter van de Deense wielerbond DCU en vice-voorzitter van de UEC, ligt onder vuur in Denemarken. Hij wordt verdacht van machtsmisbruik. Dat schrijft Ekstra Bladet in een reconstructie. Er loopt een onderzoek naar het incident uit 2018.

Bondsvoorzitter Jensen heeft volgens meerdere bronnen in 2018 zijn positie misbruikt om de carrière van zijn dochter te stimuleren. Hij zou op intimiderende wijze de toenmalige vrouwenbondscoach Catherine Marsal hebben gedwongen zijn dochter mee te nemen naar het EK in Tsjechië in juli van dat jaar.

Getuigen

Twee bondsleden waren getuige van de confrontatie. “Ik zag twee mensen die erg opgewonden waren. De ene was erg extravert en de ander luisterde vooral. Daarna zag ik iemand huilend weglopen. Ik weet niet waar het over ging, maar dacht dat het te maken had met het nationale team”, vertelt Joachim Parbo, plaatsvervangend bestuurslid van DCU.

Naar verluidt werd Marsal een dag na het incident verteld dat de dochter van de voorzitter mee ging naar het EK. Inmiddels is de oud-wielrenster niet meer werkzaam bij de bond. Ze werd in 2019 ontslagen door de nieuwe manager Morten Bennekou (oud-ploegleider Team Sunweb, red.). Hij ontkent dat het ontslag hem is opgedrongen door bestuursleden of de voorzitter.

Onderzoek

Een bestuurslid van de bond heeft Marsal onlangs gevraagd om een beschrijving te geven van het incident, omdat er een onderzoek loopt. Jensen zelf wil niet inhoudelijk reageren. “Natuurlijk heb ik niemand onder druk gezet om de carrière van mijn dochter te bevorderen”, is het enige wat hij wel wil zeggen.

Binnen het bondsbestuur is het incident bekend, maar wil niemand reageren. Wel is sinds het najaar van 2018 een gedragscode ingevoerd bij de bond, waarbij het uitgangspunt is dat je werkt voor de organisatie en niet voor jezelf of familieleden.