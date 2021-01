Voormalig geletruidrager Roger Hassenforder (90) overleden

Oud-wielrenner Roger Hassenforder is zondag op 90-jarige leeftijd overleden. De Fransman was in de jaren ’50 en ’60 twaalf jaar profwielrenner. In die jaren won hij onder meer acht etappes in de Tour de France.

Hassenforder overleed op 3 januari in het het zorgcentrum van Colmar, gelegen in zijn thuisregio de Elzas. In dat tehuis verbleef de oud-wielrenner sinds afgelopen zomer. Zijn familie bevestigde zijn overlijden tegen de krant L’Alsace.

In 1953 mocht Hassenforder ook vier dagen de gele trui dragen in de Tour de France. In de vijfde etappe naar Caen werd hij tweede in de rituitslag, maar mocht hij wel de leiderstrui aantrekken. Het geel moest hij na de negende rit (Bordeaux-Pau) afstaan aan de Zwitser Fritz Schär.

Op de erelijst van de oud-renner staan onder meer ook het eindklassement van het Circuit du Provence, een ritzege in de Vuelta a España 1957 en een etappeoverwinning in het Critérium du Dauphiné 1953.