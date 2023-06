Voorjaarsrevelatie Ben Healy langer in dienst van EF Education-EasyPost

Ben Healy zal ook de komende jaren uitkomen voor EF Education-EasyPost. De Ier beleefde in het voorjaar zijn doorbraak op het allerhoogste niveau. De Amerikaanse ploeg maakt geen melding van de exacte duur van het nieuwe contract, maar laat wel weten dat het ‘om meerdere jaren’ gaat.

De 22-jarige Healy kunnen we gerust bestempelen als een van de revelaties van de voorbije koersmaanden. Hij wist zichzelf al een eerste keer in de kijker te rijden met ritwinst in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en een zege in de GP Industria & Artigianato, maar het grote wielerpubliek leerde Healy pas echt kennen in de heuvelklassiekers. De langharige Ier reed met een aanvallende koersstijl naar tweede plaatsen in de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Ook werd hij vierde in Luik-Bastenaken-Luik.

Na de heuvelklassiekers trok Healy naar de Giro d’Italia en ook in de Italiaanse ronde was hij succesvol. Hij won namelijk een etappe en streed lange tijd om de bergtrui. EF Education-EasyPost laat er geen gras over groeien en dus kan Healy voor ‘meerdere jaren’ bijtekenen. “Ik ben superblij om aan te kondigen dat ik een nieuw contract heb getekend bij het team en dat ik in het roze blijf koersen”, laat de renner weten via zijn werkgever. “Ik krijg er de vrijheid om te koersen zoals ik dat wil.”

Een aardige ‘killer’

Ook teammanager Jonathan Vaughters is in zijn nopjes, nu Healy zijn krabbel heeft gezet onder een nieuwe verbintenis. “We zijn erg trots dat Ben bij ons blijft en dat we de reis samen kunnen voortzetten. Het is altijd extra speciaal als een talent iets speciaals bereikt. En dat je in staat bent om hem bij het team te houden. Ben is aardig, oprecht en onbaatzuchtig, maar een echte killer in wedstrijden.”

Healy richt zich de komende maanden vooral op de wereldkampioenschappen wielrennen in het Schotse Glasgow en de Ronde van Lombardije.

Get ready for more Ben Healy Breakaway™️ action! The young Irishman will continue to race in pink as he extends his contract to a multi year deal. “This team is just a nice environment to be in. It gives me a lot of opportunities to race the way that I want to race. It is just… pic.twitter.com/Gh7ZOWhl9K — EF Pro Cycling (@EFprocycling) June 20, 2023