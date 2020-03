Voorbeschouwing: Drentse Acht van Westerveld 2020 woensdag 11 maart 2020 om 09:00

Nederlandse mannen hebben de Ster van Zwolle, vrouwen hebben de Drentse Acht van Westerveld. Deze 1.2-koers dient niet alleen als mooie voorbereidingswedstrijd op de Ronde van Drenthe, maar het is ook gelijk de opener van het Nederlandse vrouwenseizoen en de eerste wedstrijd in de Topcompetitie voor vrouwen. Voor het eerst blikt WielerFlits vooruit op deze wedstrijd!

Historie

De Topcompetitie voor vrouwen bestaat dit jaar uit vier wedstrijden. Twee UCI-koersen en twee nationale wedstrijden. 13 maart bijt de Drentse Acht van Westerveld het spits af, eind april volgt de Omloop van Borsele, een ondergewaardeerde waaierskoers in Zeeland. 27 juni staat in Noordwijk met de Luba Ladies Classic een leuke zomeravondkoers op het programma, 20 september wordt afgesloten met de Klimomloop van Ulestraten.

Begonnen wordt dus met de Drentse Acht, een wedstrijd die gelijk ook het Drentse wielerweekend aftrapt. Gestart en gefinisht wordt er traditiegetrouw op de groene Brink in Dwingeloo. Het is een geliefde plek voor toeristen om even halt te houden tijdens een fietstocht door de regio. Vraag er voor de grap eens waar we de zin ‘ik bid niet voor brune bon’n’ van kennen, iedere rechtgeaarde Dwingelder kan je het antwoord vertellen. Je vindt er rietgedekte boederijen en ook de siepelkerk (een kerk met een opvallende, uivormige torenspits) is het bezichtigen waard. Dwingeloo staat tevens bekend om haar radiotelescoop, die op het nabijgelegen Dwingelderveld staat. Het is de oudste draaibare radiotelescoop ter wereld en nog altijd wordt het rijksmonument door amateurs gebruikt.

De eerste vier edities van de Drentse Acht zijn een prooi voor Duitse dames. In 2007 wint Regina Schleicher (wereldkampioene van 2005) de eerste uitgave, de drie jaar daarna is de wedstrijd een prooi voor de legendarische Ina-Yoko Teutenberg. Zij is met drie overwinningen niet geheel verrassend recordhoudster. In 2011 is Marianne Vos – wie anders? – de eerste Nederlandse winnares. In 2013 wint ze ‘m nogmaals en een jaar later is het Chantal Blaak die solo wint. Verder zijn het vooral rensters uit andere landen die de eendagskoers in het zuiden van Drenthe op hun naam weten te schrijven. Italiaanse, Canadese, Amerikaanse en Australische rensters mochten de afgelopen tien jaar zegevieren. Vorig seizoen ging de zege na een helse koers naar de Française Audrey Cordon-Ragot.

Laatste tien winnaressen Drentse Acht van Westerveld

2019: Audrey Cordon-Ragot

2018: Alexis Ryan

2017: Chloe Hosking

2016: Leah Kirchmann

2015: Giorgia Bronzini

2014: Chantal Blaak

2013: Marianne Vos

2012: Chloe Hosking

2011: Marianne Vos

2010: Ina-Yoko Teutenberg

Vorig jaar

Nederlandse UCI-vrouwenwedstrijden hadden, op een enkele uitzondering na, een gemeenschappelijk thema: wind. Veel wind. In de Drentse Acht was het ook raak. Met een flinke bult wind en geen beschutting op de wegen die tussen de landbouwgronden door lopen, wisten veel rensters bij de start al dat het vandaag niet voor hen ging zijn.

Het peloton, bestaande uit clubrensters, wereldtoppers en alles daartussenin, bleef in het opwarmrondje door Dwingeloo nog samen, maar daarna was het een groot slagveld. De inwijding van het vernieuwde fietsparcours op de VAM-berg was er een om heel snel te vergeten voor Jolien D’Hoore, zij kwam in de afdaling ten val en brak haar sleutelbeen. En zij was niet de enige die daar door de wind van haar fiets werd geblazen. Op dat moment was het gros van de rensters al uit koers gehaald.

Een pelotonnetje van zo’n 25 rensters werd in Dwingeloo geklasseerd, maar de lokale omlopen mochten zij niet meer afwerken omdat hun achterstand te groot was geworden. Slechts acht rensters zouden de koers helemaal uitrijden. In de kopgroep werd er logischerwijs gekeken naar Ellen van Dijk, zij moest natuurlijk iets proberen. Dat deed de oersterke Nederlandse ook, maar zij kwam niet weg. Toen het stilviel wist haar ploeggenote Audrey Cordon-Ragot wel weg te rijden. Ze bleef hard tegen de wind in beuken en daarachter wist het groepje dat het een strijd om plaats twee ging zijn.

Uitslag Drentse Acht van Westerveld 2019

1. Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo)

2. Amy Pieters (Boels-Dolmans) op 1’30”

3. Marta Bastianelli (Virtu)

4. Alexis Ryan (Canyon-SRAM)

5. Gracie Elvin (Mitchelton-Scott)

Parcours

De parcoursbouwer heeft besloten om de Drentse Acht van Westerveld te wijzigen. Dwingeloo blijft het epicentrum van de wedstrijd, maar de VAM-Berg is wel uit het parcours gehaald, waardoor het nu een geheel vlakke wedstrijd is. Dit jaar wordt de wedstrijd voornamelijk ten westen van Dwingeloo verreden. De koers bestaat eerst uit drie lange rondes, gevolgd door drie lokale omlopen van 7,5 kilometer, wat het totaal op 137 kilometer koers brengt.

Vanuit het vertrek gaat het in noordwestelijke richting naar Dieverbrug, waar je een brug over de Drentse hoofdvaart vindt. Vervolgens gaat het door het centrum van Diever, waarna Wapse de volgende nederzetting is die opdoemt. Hiervandaan is het een tijdje over voornamelijk smalle plattelandswegen waar de wind vrij spel heeft. Daar is het natuurlijk oppassen geblazen.

Eenmaal in Wittelte wordt het kanaal weer overgestoken, maar ook aan de andere kant van het water kan de wind haar werk blijven doen. ’s Zomers vind je in dit gebied best wat maïs- of graanvelden die voor beschutting kunnen zorgen, maar half maart is hier nog geen sprake van. Vanaf Uffelte zijn de wegen op de weg terug naar Dwingeloo lange tijd omzoomd door bomen, waardoor misschien een gebroken peloton weer kan samenkomen. Vlak voor de finish staat er ook nog een korte keienstrook op het menu. Niet te vergelijken met het stuiterwerk dat later deze week nog komt, maar voor rensters wel iets om acht op te geven, zeker met de regen die er de afgelopen tijd is gevallen.

Na drie keer deze ronde is de finale bereikt. Zodra de streep op de Brink is gepasseerd, wordt koers gezet richting Lhee, waarna meteen weer koers wordt gezet richting de finishplaats. Daar is het niet direct afsprinten, want er moet eerst nog een vierkantje over smalle wegen worden afgelegd. Hier is het in het geval van een massasprint al zaak om vooraan te zitten, opschuiven is hier ook voor slangenmensen eigenlijk niet te doen. Op vijfhonderd meter van de finish slaat het peloton linksaf de klinkerweg op die uitkomt in het dorpscentrum.

Start: 13.00 uur

Finish: 16.20 – 16.40 uur

Favorieten

Ook deze wedstrijd wordt geraakt door de coronacrisis. Zo starten bij de vrouwen Movistar, Mitchelton-Scott, Cogeas Mettler Look en Rally niet. In die ploeg zien we met Chloe Hosking (Rally) in ieder geval een topfavoriet niet in het Drentse land. Zij was met haar vlijmscherpe sprint en haar historie in deze koers misschien wel de topfavoriet geweest. Op de beste Nederlandse sprintsters van het moment hoeft u ook niet te rekenen: zowel Lorena Wiebes als Kirsten Wild zien we pas in de Ronde van Drenthe. Gelukkig zijn er nog wel meer namen om op te letten.

Zoekt u een topfavoriet voor een vrouwenkoers? Dan komt u vaak uit bij een renster van Boels-Dolmans. Deze superploeg heeft genoeg namen die in deze wedstrijd huis zouden kunnen houden. Jolien D’hoore bijvoorbeeld. Ze bewaart geen goede herinneringen aan de wedstrijd van een jaar geleden, maar dit kan haar misschien juist motiveren. Het zal in haar eerste wegkoers van het jaar wel weer even wennen zijn, maar D’hoore heeft kwaliteiten genoeg om zich in deze wedstrijd van voren te laten zien. Als ze er op het einde nog bij zit, is ze op papier de snelste in de sprint.

Maar zoals vaker heeft Boels-Dolmans meerdere ijzers in het vuur. We denken aan Chantal Van den Broek-Blaak, die onlangs in Le Samyn een winnende solo van een kilometer of zestig reed, maar ook Amy Pieters is niet te onderschatten. In het waaierwerk zijn het allebei uitblinkers (wie eigenlijk niet in de formatie van Danny Stam?) en Pieters kan daarnaast rekenen op een vlammende eindsprint. Zeker wanneer koersen aankomen in dorpskernen kan ze vaak iets extra’s. Speciale aandacht moet ook uitgaan naar Lonneke Uneken. In Dwingeloo is ze weliswaar nog zo’n vijftig kilometer van huis, maar ze zou het toch als een soort thuiswedstrijd kunnen beschouwen. Ze zal in ieder geval ongetwijfeld veel supporters langs de kant van de weg zien staan.

Misschien rijdt Boels-Dolmans daarom nu wel voor het Veendamse toptalent. Uneken, net twintig jaar geworden, is nog op zoek naar haar eerste UCI-zege bij de profs, maar het is enkel de vraag wanneer die er gaat komen. De Drentse Acht van Westerveld zou een fraaie opener van haar erelijst zijn. Ze is in ieder geval rap zat en ze zal in dit deelnemersveld weinig dames echt hoeven te vrezen. Een andere jonge Nederlandse sprintster om op te letten is Charlotte Kool. In de Omloop van het Hageland was ze weliswaar nog niet opgewassen tegen het geweld van een Wiebes, maar dat is ook maar een enkeling gegeven. Met een zesde plaats in die wedstrijd toonde ze wel opnieuw haar potentieel. Benieuwd of de renster van NXTG in deze wedstrijd andermaal wat kan laten zien, een podiumplek zou al sensationeel zijn.

Belgische wielerfans hoeven niet enkel te hopen op D’hoore. Lotte Kopecky heeft bewezen ook een serieuze optie te zijn in dit soort wedstrijden. La Samyn was haar eerste wegkoers van het seizoen. Enkele dagen na het WK baanwielrennen sprintte ze daar al naar een derde plaats, wat een keurige uitslag is. Hier zou ze opnieuw dicht moeten kunnen eindigen, al kan Arianna Fidanza er in de sprint ook wat van. Mocht Kopecky het niet waar kunnen maken, dan kan de Italiaanse Lotto Soudal misschien aan een goede uitslag helpen.

Trek-Segafredo is een van de drie WorldTeams aan het vertrek. Zeker in het geval van de Amerikaanse ploeg mag dat opvallend worden genoemd. Het evenement vind namelijk niet plaats in het land van een van de grootste sponsoren van de ploeg, wat sinds dit jaar een regel is van de UCI. Maar goed, in een hoop andere wedstrijden zijn er ook al uitzonderingen gemaakt – zo waren in de Omloop Het Nieuwsblad bijvoorbeeld alle acht WorldTeams aanwezig, terwijl dat er volgens de regels maximaal vijf mogen zijn. Hoe het ook zij: Trek-Segafredo mag starten en dat doen ze met een serieuze ploeg. Daarvan heeft Lotta Henttala de beste kansen in de spurt. De snelle Finse heeft nog geen overwinningen dit seizoen, maar wie weet kan ze daar in Drenthe verandering in brengen. Het is wel een type koers die haar moet liggen.

Ellen van Dijk toonde in haar eerste koersen na haar zware blessure alweer aan zeer goed in vorm te zijn. Ze kan het peloton weer ouderwets op de pijnbank leggen. Dat kan ze doen om haar eigen kansen te vergroten (iedereen die haar terug moet halen wensen we veel sterkte), maar van haar beulswerk zou ook net als vorig jaar Audrey Cordon-Ragot kunnen profiteren. Er worden in deze voorbeschouwing logischerwijs veel sprintsters genoemd, maar het is lang niet zeker dat het ook daadwerkelijk een sprint wordt. De combinatie regen, wind en smalle wegen kan voor een slijtageslag zorgen. Als opnieuw een uitgedund groepje om de zege kan strijden gaan er andere wetten gelden. Wetten die in het voordeel van Van Dijk, maar wellicht ook types als Evy Kuipers (CCC-Liv) of een Romy Kasper (Parkhotel Valkenburg) kunnen uitvallen.

Sunweb brengt twee puike finishers aan de start, waarvan Leah Kirchmann de meest kansrijke is. Wat heet: de Canadese won deze wedstrijd in het verleden al eens. Ze hoeft het niet per se in de groepssprint te doen. We zouden bijna zeggen: liever niet, want Kirchmann heeft namelijk meer kans om te winnen vanuit een klein groepje. Rap is ze, dat staat buiten kijf, maar of ze ook rap genoeg is om een D’hoore te kloppen? Als het geen sprint wordt kunnen we het jonge Duitse toptalent Franziska Koch en de Deense tempobeul Pernille Mathiesen ook maar beter in de gaten houden.

Chevalmeire haalde niet op de valreep, maar zelfs nog daarna Roxane Fournier binnen. Zij verliet Casa Dorada, dat ten dode lijkt opgeschreven en zij zag bij de Belgische ploeg een kans om weer wedstrijden te rijden. Fournier is pijlsnel, maar ze heeft nog wel even de tijd nodig om er lekker in te komen. Dat hoeft haar in Drenthe niet van een goede uitslag te houden. Als ze weet te overleven tot aan de sprint zal ze een lastige klant zijn. Bij Drops wordt het waarschijnlijk Maria Martins of Emilie Moberg die mag sprinten. Moberg geven we nipt het voordeel van de twijfel, omdat ze net iets meer ervaring heeft in het rijden van dit soort koersen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jolien D’Hoore

*** Ellen van Dijk, Amy Pieters

** Lotte Kopecky, Lotta Henttala, Leah Kirchmann

* Lonneke Uneken, Roxane Fournier, Emilie Moberg, Charlotte Kool

Website organisatie

Deelnemerslijst (Cycling Fever)

Weer en TV

Het belooft niet zo’n epische editie te worden als vorig jaar. De voorspelde windkracht is drie à vier, maar dat kan op de open stukken al genoeg zijn om het te doen breken, zeker gezien het niveauverschil. ’s Middags wordt er tevens regen verwacht. Het wordt geen aflevering van ‘Blij dat ik glij’, maar in de vele bochten op de smalle plattelandswegen wordt het wel oppassen om niet in verlegenheid te worden gebracht. Wie net de pech heeft om op het verkeerde moment op de verkeerde plaats te zitten zou zomaar eens een kruis mogen zetten door haar ambities.

De Drentse Acht van Westerveld wordt niet live uitgezonden op televisie. Via RTV Drenthe wordt verslag van de wedstrijd gedaan: live via de radio en achteraf in een samenvatting op TV.