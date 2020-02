Vooralsnog geen coronavirus na eerste testresultaten UAE Tour zaterdag 29 februari 2020 om 07:50

De eerste uitslagen van de testen op coronavirus in de UAE Tour zijn negatief. Geen enkele van de eerste 167 testgevallen bleek sporen te bevatten van het snel uitbreidende virus. In de komende uren zullen ook de overige resultaten worden bekendgemaakt.

Het nieuws werd zaterdagochtend bevestigd door het Ministerie van Volksgezondheid in Abu Dhabi, dat nog wel een slag om de arm houdt. “We zijn nog steeds bezig met onderzoeken van de overige mensen die in contact zijn gekomen”, zo luidt het verhaal. “De resultaten daarvan zullen in de komende uren beschikbaar worden gesteld.”

De UAE Tour werd vrijdag onderbroken nadat twee stafleden besmet zouden zijn geraakt met het coronavirus. Adam Yates werd vervolgens tot eindwinnaar uitgeroepen.