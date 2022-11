Black Friday begint vroeg dit jaar : Mooie aanbiedingen voor wielerfans

Ride

Black Friday valt vroeg dit jaar. Momenteel kan je niet om de vele aanbiedingen heen. Ook met RIDE Magazine kunnen we niet achterblijven. Daarom presenteren we jou nu al enkele speciale aanbiedingen waardoor echte liefhebbers van de wielersport extra voordelig kunnen genieten van de mooiste wielerverhalen.

Bestel er 1, krijg er 2

Op vrijdag 25 november ligt de nieuwe RIDE Wintereditie in de winkel. Een 172 pagina’s dik magazine met een grote reportage over seizoensrevelatie Remco Evenepoel en interviews met o.a. David van der Poel, Thymen Arensman en Jay Vine. Wanneer je de nieuwe RIDE nu online bestelt, krijg je een tweede exemplaar gratis. Leuk om cadeau te doen tijdens de feestdagen!

Gratis wielerchocolade bij een proefabonnement.

Met het RIDE proefabonnement ontvang je de komende 2 edities van RIDE met 2 euro korting. Je betaalt daarom slechts 15,90 voor ruim 350 pagina’s aan wielerplezier. Snelle beslissers ontvangen tijdelijk een doosje wielerchocolade (t.w.v € 12,95) cadeau.

10 euro korting op een jaarabonnement

Alles om ons heen wordt duurder. Behalve jouw favoriete wielerblad. Want hoewel de papierprijzen weer zijn gestegen, blijven we vasthouden aan onze vaste prijs van € 9,95. Wil je ook in 2023 genieten van de mooiste wielerverhalen? Maak dan nu gebruik van onze Black Friday Deal en lees een jaar lang RIDE (4 edities) voor slechts 30 euro. Dat is 25% minder dan dat je in de winkel betaalt. Wacht niet te lang, want deze actie wil je niet missen!