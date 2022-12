Volta ao Algarve kondigt nog meer topteams aan voor 2023-editie

De Volta ao Algarve (15-19 februari) kan volgend jaar uitpakken met de aanwezigheid van de drie beste ploegen in de WorldTour. Jumbo-Visma, UAE Emirates en INEOS Grenadiers zullen in 2023 deelnemen aan de Portugese wielerronde.

Dat heeft de organisatie van de Volta ao Algarve vandaag gecommuniceerd in een persbericht. Jumbo-Visma, UAE Emirates en INEOS Grenadiers waren in het verleden al erg succesvol op Portugese bodem. De Britse sterrenformatie leverde in 2012 (Richie Porte), 2015 en 2016 (Geraint Thomas) en 2018 (Michal Kwiatkowski) de eindwinnaar af en won bovendien al elf etappes.

Jumbo-Visma wist in 2017 de Volta ao Algarve te winnen met Primož Roglič en een andere Sloveen, Tadej Pogačar, was in 2019 namens UAE Emirates de beste in het eindklassement. Eerder werden – met EF Education-EasyPost, Alpecin-Deceuninck, BORA-hansgrohe, Groupama-FDJ, Intermarché-Circus-Wanty, Arkéa Samsic en Team DSM, al de nodige WorldTeams gepresenteerd. Ook ProTeams Caja Rural-Seguros RGA, Uno-X en Tudor Pro Cycling zijn van de partij.

De organisatie zal binnenkort nog drie buitenlandse ploegen en de nodige Portugese cont-teams aankondigen. Over het parcours van de 49ste Volta ao Algarve is nog weinig bekend. Dit jaar ging de eindoverwinning naar Remco Evenepoel. De Belg werd op het eindpodium geflankeerd door Brandon McNulty en Daniel Felipe Martínez.