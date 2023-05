Vollering en Reusser blikvangers in komende Ronde van Zwitserland

Demi Vollering en Marlen Reusser zullen medio juni aantreden in de vierde editie van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen. De vierdaagse wielerkoers door Zwitserland maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de Women’s WorldTour en kan rekenen op een mooi deelnemersveld.

De meest in het oog springende namen zijn die van Vollering en Reusser namens SD Worx. Vollering is, op basis van haar eerdere uitslagen in 2023, de favoriet voor de eindzege. De Zwitserse wielerfans zullen echter vooral hopen op een uitschieter van thuisfavoriete Reusser. “Met de lange tijdrit in St. Gallen en niet echt hoge bergen, heeft Marlen alle reden om erin te geloven dat ze het goed kan doen”, is oud-renner en koersdirecteur David Loosli van mening.

Reusser is misschien wel bezig aan het beste seizoen uit haar carrière. De 31-jarige allroundster won dit jaar al Gent-Wevelgem en de Itzulia Women, werd derde in Luik-Bastenaken-Luik en reed ook in koersen als de Ronde van Vlaanderen (7e), Brabantse Pijl (6) en de Ronde van Burgos (5e) naar een top 10-notering.

Stevige concurrentie

Met Katarzyna Niewiadoma, Liane Lippert, seizoensrevelatie Gaia Realini en de afscheidnemende Marta Bastianelli zullen er nog meer toppers aan de start verschijnen. De Ronde van Zwitserland voor vrouwen duurt van 17 tot en met 20 juni.

Rittenschema Ronde van Zwitserland 2023

17/06 – Etappe 1: Weinfelden – Weinfelden (75,9 km)

18/06 – Etappe 2: St. Gallen – Abtwil (25,7 km, ITT)

19/06 – Etappe 3: St. Gallen – Ebnat-Knappel (124,1 km)

20/06 – Etappe 4: Ebnat-Knappel – Ebnat-Knappel (100,8 km)