Volgende week start in Vietnam eerste post-corona-wielerwedstrijd woensdag 13 mei 2020 om 09:18

Volgende week dinsdag staat de eerste wielerwedstrijd sinds het uitbreken van de coronapandemie op de agenda. Van 19 mei tot 7 juni wordt de HTV Cup verreden. Weliswaar geen UCI-wedstrijd en met een bijna uitsluitend Vietnamees deelnemersveld, maar wel live te volgen op Facebook en YouTube.

Hoewel Vietnam een ​​1.300 km lange grens met China heeft, is het land erin geslaagd de verspreiding van COVID-19 te beperken. Het land registreerde voorlopig slechts 288 bevestigde gevallen en kent geen enkel sterfgeval. Het sein om volgende week het eerste sportevenement van start te laten gaan.

En dat wordt dus de 32ste editie van de HTV Cup, een rittenkoers bestaande uit 18 etappes – de oudste en bekendste wielerwedstrijd in Vietnam – die oorspronkelijk in april op de kalender stond. De wedstrijd wordt georganiseerd door Ho Chi Minh TV en live uitgezonden via YouTube en Facebook.

Geen buitenlanders

Let wel, de HTV Cup is geen UCI-wedstrijd (die kalender is opgeschort tot minstens 1 juli) en aangezien voorlopig geen buitenlanders het land binnen mogen, bestaat de startlijst alleen uit Vietnamese renners, met uitzondering van de Spaanse titelverdediger Javier Sardá Perez en de Fransman Loïc Desriac. Die laatste is met een Vietnamese getrouwd en al even geïmmigreerd. Zij rijden overigens allebei voor een lokaal team. In totaal staan 84 renners aan de start.

Duc Phat Nguyen, journalist en lid van het organiserend comité, bevestigde aan Cyclingnews dat de renners geen masker hoeven te dragen. “Personeelsleden, cameramensen, juryleden, motorrijders, etc. zullen dat wel doen. En regelmatig hun handen wassen”, gaf hij nog mee.