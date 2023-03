Vol voor de sprint: Jayco AlUla en BORA-hansgrohe onthullen selecties Gent-Wevelgem

Jayco AlUla en BORA-hansgrohe zullen in Gent-Wevelgem ongetwijfeld aansturen op een massasprint. De Australische ploeg staat zondag namelijk met Dylan Groenewegen aan de start, terwijl het Duitse team Sam Bennett én Jordi Meeus in de rangen heeft. Sprintaantrekker Danny van Poppel zit ook in de selectie van BORA-hansgrohe.

Groenewegen wist dit seizoen een rit te winnen in de Saudi Tour en UAE Tour, maar daarna was hij niet meer aan het feest. In de Classic Brugge-De Panne eindigde hij afgelopen woensdag – na een loodzware wedstrijd – als dertiende. In Gent-Wevelgem krijgt hij het gezelschap van zijn landgenoot Elmar Reinders, Campbell Stewart, Luke Durbridge, Luka Mezgec, Zdenek Stybar en Kelland O’Brien.

BORA-hansgrohe brengt dus twee sprinters aan het vertrek, Bennett en Meeus. Beiden startten ook in de Classic Brugge-De Panne, maar wisten daar de finish niet te halen. Zondag krijgen ze de steun van onder meer Van Poppel, Ryan Mullen en Shane Archbold. Nils Politt, dertiende in de E3 Saxo Classic, en Marco Haller zouden mogelijk ook voor het offensief kunnen kiezen.