Vlasov vierde in bergrit: “Op de goede weg richting de Giro”

Aleksandr Vlasov liet zich in de finale van de tweede etappe van de Tour of the Alps zien. De kopman van Astana-Premier Tech was niet opgewassen tegen de solerende Simon Yates, maar wist wel vierde te worden in de achtergrond. “Mijn vorm is niet perfect, maar elke dag voel ik mij een beetje beter worden”, stelt hij.

“Het was een zware dag”, blikt de Rus terug. Hij eindigde op een kleine minuut van Yates als vierde, in een groepje met Daniel Martin en Jefferson Cepeda. “Ik ben blij met mijn resultaat. Ik denk dat mijn vierde plaats een goed teken is. Het betekent dat ik op de goede weg ben richting de Giro d’Italia.”

In het klassement is Vlasov na twee dagen vierde, op 1.08 minuut van de nieuwe klassementsleider Yates. “We hebben nog drie etappes voor de boeg, daarin gaan we zien wat mogelijk is. Het is voor mij ook de laatste voorbereiding op de Giro”, aldus de klimmer die eerder dit jaar nog tweede werd in Parijs-Nice.