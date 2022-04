Vlasov debuteert met derde plaats in Waalse Pijl: “Teuns heeft mij wel verrast”

Aleksandr Vlasov zal zijn debuut in de Waalse Pijl niet snel vergeten. De kopman van BORA-hansgrohe wist achter Dylan Teuns en Alejandro Valverde de derde plaats op te eisen. “Ik ben heel trots op dit resultaat en op de ploeg”, reageerde Vlasov direct na afloop.

“Het is best indrukwekkend, in mijn eerste Waalse Pijl meteen mijn eerste podiumplaats. Ik ben echt heel blij hiermee”, aldus de klimmer, die de versnelling van Teuns en Valverde heel even kon volgen. “Ik denk niet dat ik nog beter kon. Ik zat op mijn limiet en gaf al het maximale.”

Vlasov had de winnaar niet verwacht. “Teuns heeft mij vandaag wel verrast, maar hij was duidelijk de sterkste aan de finish. Hij won ook met groot verschil”, vertelt hij. “De andere favorieten zag ik achter mij zitten, zoals Julian Alaphilippe. Verder ging het wel zoals ik had verwacht, want we begonnen met alle favorieten aan de slotklim.”

Zondag gaat Vlasov ook als kopman van BORA-hansgrohe van start in Luik-Bastenaken-Luik. Daarna neemt hij een pauze om zich voor te bereiden op het Critérium du Dauphiné en de Tour de France.