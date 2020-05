Vlaams minister van Sport heeft stappenplan klaar voor herstart competitie donderdag 7 mei 2020 om 17:49

Minister van Sport Ben Weyts heeft een gedetailleerd plan klaar voor de herstart van de competities in Vlaanderen. Dat gaat hij als advies voorleggen aan de Nationale Veiligheidsraad. Daarbij zouden wedstrijden zonder publiek mogelijk zijn vanaf 1 augustus, met publiek vanaf 1 september.

“Geen sportcompetities in België tot eind juli.” Meer zei premier Sophie Wilmès gisteren niet op de Nationale Veiligheidsraad. Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft wel een adviesplan uitgewerkt met de sector en zijn regionale collega’s. Dat lichtte hij toe in het radioprogramma De ochtend.

Vanaf 18 mei zouden sportactiviteiten voor -12-jarigen zonder toeschouwers mogelijk zijn in openlucht. En op hetzelfde moment zouden volwassenen in beperkte groep (maximaal 20 personen) in openlucht mogen sporten mits naleving van de afstandsmaatregelen.

“Dit is niet meer dan een advies”

De tweede stap is voor 1 juni. Dan zouden individuele fysieke activiteiten indoor mogelijk zijn met maximaal twee partners. Nog twee weken later kan een beperkte groep indoor (maximaal 20 personen), exclusief wedstrijden buiten trainingsverband. Voor wedstrijden (waaronder wielerwedstrijden) is het dan nog een maand langer wachten. Vanaf 1 augustus zouden sportevenementen met een gelimiteerd aantal deelnemers kunnen. Wedstrijden met publiek vanaf 1 september.

“Maar we moeten een slag om de arm houden”, voegde Weyts toe. “Omdat de experten heel terughoudend zijn. En het is ook terecht dat zij bekommerd zijn, dat is hun job. Zij moeten ons beschermen tegen onszelf.” De minister benadrukt dat dit voorlopig alleen nog maar een advies is: “Het is een heel stappenplan. Dat ligt momenteel bij de experten van de GEES (de groep die de exitstrategie bepaalt, red). Die waren er gisteren blijkbaar nog niet over uit of ze daar in zouden meegaan.”