Vingegaard verwacht strijd in Baskenland: “Gevecht tussen klassementsmannen”

Na twee relatief makkelijke dagen is het vandaag in de derde etappe van de Ronde van het Baskenland oppassen geblazen voor de klassementsrenners. Op weg naar Villabona wacht een rit over meerdere korte en vooral steile hellingen. “Ik verwacht een gevecht tussen de klassementsmannen”, zijn de woorden van Jonas Vingegaard.

De kopman van Jumbo-Visma keek voor de start met Eurosport even vooruit op de derde rit van Errenteria naar Amasa-Villabona. “Ik voelde me gisteren goed op de steilste beklimming, maar die lag nog ver van de finish. Vandaag finishen we bergop, dat is mooi. Het zal vandaag een gevecht worden tussen de klassementsrenners. Of we de koers in handen zullen nemen? Dat zal van verschillende factoren afhangen”, laat de Deen niet te veel in zijn kaarten kijken.

De finale richting Amasa-Villabona is niet van de poes, met vier pittige heuvels binnen een straal van twintig kilometer. Op de voorlaatste helling zijn bonificatieseconden te rapen, op vijf kilometer voor de finish op een steile slotklim in Villabona zelf. De slotkilometer loopt omhoog aan 11,7% en is in twee trappen op te delen. Eerst een strook van ongeveer 500 meter aan 9,5% en vervolgens een laatste kick aan 12,5% met een piek tot 26%.

Vingegaard keek ook nog even terug op de rit van dinsdag, en dan met name op de verraderlijke finale. “Ik hoop dat alle renners die gevallen zijn het goed maken. De finale was echt niet oké. In de toekomst moeten we hier echt wat aan doen. Als je met twintig renners aan zo’n afdaling begint, is het misschien een ander verhaal. Maar nu was het een groot peloton en dan weet je dat het gevaarlijk is.”