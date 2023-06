Vingegaard reageert emotioneel op steekpartijen in Annecy: “Mijn vrouw en kind verblijven daar”

De wereld werd gisteren opgeschrikt door verschrikkelijk nieuws: in het Franse Annecy had een man vier kinderen aangevallen met een mes op een kinderspeelplaats. Twee van de gewonde kinderen verkeerden even in levensgevaar, maar zijn inmiddels stabiel. Het voorval liet zijn sporen na bij Jonas Vingegaard. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Na afloop van de etappe toonde de Deense Tourwinnaar zich al emotioneel. “Koersen was bijzaak vandaag door wat er gebeurd is in Annecy. Mijn gedachten zijn bij de families van de slachtoffers”, vertelde hij in het flashinterview.

Een dag later blijkt Vingegaard een persoonlijke link met het voorval te hebben. “Mijn vrouw Trine en dochter Frida verblijven in Annecy op dit moment, zoals wel vaker. We gaan ook vaak naar het speelplein waar het gebeurde. Ze konden er dus allebei ook geweest zijn toen het drama zich afspeelde. Gelukkig waren ze er niet en ongelukkig genoeg wel anderen. Dat is echt verschrikkelijk”, zei hij bij de start aan Het Nieuwsblad.

Vingegaard kroop vandaag wel als leider de fiets op voor de zevende etappe van het Critérium du Dauphiné tussen Porte-de-Savoie en de Col de la Croix de Fer.