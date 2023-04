Vingegaard begint vol vertrouwen aan Ronde van het Baskenland: “Voel me heel goed”

Jonas Vingegaard staat met vertrouwen aan de start van de Ronde van het Baskenland. “Ik voel me heel goed”, zei de Deen van Jumbo-Visma voorafgaande aan de openingsrit tegen Cycling Pro Net.

“Hopelijk ben ik klaar om hier voor de zege te strijden, ik ga mijn best doen”, vervolgde Vingegaard, die zijn eerste wedstrijd rijdt sinds Parijs-Nice. Daar moest hij zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. “Het is een mooie wedstrijd hier, dus ik kijk er naar uit om hier te koersen.”

Het parcours van de Ronde van het Baskenland bevat verschillende lastige heuvelritten, maar niet één etappe die er qua zwaarte echt uit lijkt te springen. “Het klopt dat er geen bergop aankomst is of een tijdrit, maar de laatste jaren gebeurde er steeds veel in de slotrit. Er kan altijd wat gebeuren. Normaalgesproken zijn het altijd de sterkste jongens die het uit gaan vechten.”

Vingegaard vertelt, tot slot, dat hij goede herinneringen heeft aan de Ronde van het Baskenland. “Het was mijn eerste WorldTour-wedstrijd als prof, ik kon mezelf hier ook voor het eerst mezelf tonen. Het is een mooie wedstrijd en ik kijk er naar uit.”

