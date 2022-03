Vincenzo Nibali ziet af van deelname aan Milaan-San Remo

Vincenzo Nibali ziet af van zijn deelname aan Milaan-San Remo. Naar eigen zeggen is de Italiaan van Astana Qazaqstan, winnaar in 2018, er niet klaar voor om over twee weken aan het vertrek te staan van de bijna 300 kilometer lange klassieker.

Nibali begon in de voorbije maand het nieuwe seizoen met de Ronde van Valencia, waar hij naar de zestiende plaats reed in het eindklassement. Sindsdien kampte hij met de verschijnselen van het coronavirus, een ontsteking aan de keelamandelen en koorts, en kwam hij niet meer in actie in wedstrijdverband. De 37-jarige klimmer is zich ervan bewust dat hij voor Milaan-San Remo niet over een aanvaardbare conditie kan beschikken.

“Ik voel er niets voor om Milaan-San Remo te rijden”, vertelt Nibali in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Deze periode laat hij ook de Trofeo Laigueglia en Tirreno-Adriatico aan zich voorbij gaan. “Ik heb te lang stilgezeten. Ik heb de basis niet, ik heb de conditie niet, ik weet nog niet precies hoe ik ben. Je kunt niet zomaar improviseren in een wedstrijd van 300 kilometer zoals Milaan-San Remo. Ik denk echt van niet.”

De komende dagen maakt Astana Qazaqstan de balans op om een mogelijk programma voor de terugkeer van Nibali op te stellen, met een eerste vraagteken bij Milaan-Turijn (16 maart).