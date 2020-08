Vincenzo Nibali verlaat Strade Bianche met handblessure

Vincenzo Nibali kende een incidentrijke editie van Strade Bianche. De Italiaan van Trek-Segafredo reed verschillende keren lek en kwam tot overmaat van ramp ook nog eens ten val. Nibali moest uiteindelijk opgeven met een handblessure.

De 35-jarige renner zal vandaag een bezoekje brengen aan ploegarts Emilio Magni, zo laat de Tourwinnaar van 2014 weten via social media. Zijn ploeg Trek-Segafredo liet gisteren al weten dat de renner last heeft van een handblessure. “Vincenzo heeft een blessure opgelopen aan zijn linkerhand. Vooral de spieren rond zijn duim zijn geraakt.”

Het is momenteel nog onduidelijk of Nibali op tijd fit is voor de Gran Trittico Lombardo van aankomende maandag. De Siciliaan zal normaal gesproken ook deelnemen aan Milaan-Turijn (5 augustus) en Milaan-San Remo (8 augustus). Nibali wist twee jaar geleden nog als eerste over de streep te komen in Milaan-San Remo.

Not exactly the restart I wanted, but let’s look beyond that. Pity for the punctures, the crash and the contusion on the hand. Let’s get through the night and tomorrow morning, with Dr Magni, we’ll assess if further tests will be necessary 👊 pic.twitter.com/RA5lXjQZBM

