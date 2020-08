Vincenzo Nibali kopman Trek-Segafredo in Milaan-San Remo vrijdag 7 augustus 2020 om 10:02

Trek-Segafredo is begonnen aan een druk Italiaanse wedstrijdprogramma bestaande uit negen eendaagses, twee rittenkoers en uiteindelijk de Giro d’Italia. De eerste volgende koers is Milaan-San Remo, waar oud-winnaar Vincenzo Nibali het kopmanschap draagt.

“In de vijftien jaar dat ik profwielrenner heb ik zelden Milaan-San Remo en de Ronde van Lombardije gemist”, zegt Nibali, die in 2018 San Remo won en Lombardije zelfs twee keer (2015 en 2017).

“Milaan-San Remo is een wedstrijd die ik altijd heb willen rijden vanwege haar charme en historie, ook al past de koers het minst bij mijn kwaliteiten”, zegt Italiaan in het persbericht van de ploeg.

“Ik beschouw het als de klassieker voor de snelle mannen. Ondanks dat heb ik altijd iets geprobeerd; heel vroege aanvallen én versnellingen dichtbij de finish. Aanvallen bergop én in afdalingen.”

“Na heel wat pogingen had ik me er bijna bij neergelegd. Maar in het jaar dat ik er niet mee bezig was, kwam de wedstrijd naar mij. Toen ik won (2018, red.) passeerde ik de finish met een lach. De winst kwam als onverwachte verrassing.”

Selectie Trek-Segafredo voor Milaan-San Remo

Vincenzo Nibali

Giulio Ciccone

Gianluca Brambilla

Koen de Kort

Nicola Conci

Jacopo Mosca