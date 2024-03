maandag 18 maart 2024 om 08:48

Vijfvoudig olympisch kampioene Laura Kenny (31) hangt fiets aan de wilgen

Laura Kenny heeft haar wielercarrière beëindigd. Dat laat de 31-jarige baanwielrenster weten via Instagram. De Britse veroverde in totaal vijf gouden medailles op de Olympische Spelen

Kenny, die tot 2016 haar familienaam Trott droeg, won zowel op de Olympische Spelen van London als die van Rio de Janeiro twee keer goud. Beide keren was dat op het omnium en de ploegenachtervolging. In Tokyo (2021) pakte ze samen met Katie Archibald ook goud op de ploegenachtervolging. Naast haar successen op de Olympische spelen, werd Kenny ook nog zeven keer wereldkampioen en veertien keer Europees kampioen.

Laura Kenny is getrouwd met de eveneens zeer succesvolle baanwielrenner Jason Kenny. Na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, waar ze samen maar liefst vijf gouden medailles wonnen, werden ze het ‘gouden koppel’ genoemd. Nadat de twee in 2017 een zoon kregen, maakte Laura een comeback en wist ze dus nog een gouden plak te pakken in Tokyo.