Vijf ploegen extra in Amstel Gold Race voor vrouwen maandag 10 februari 2020 om 12:40

23 ploegen staan over ruim twee maanden aan de start van de vierde editie van de Amstel Gold Race voor vrouwen. Dat zijn er vijf meer dan vorig jaar, toen Katarzyna Niewiadoma zegevierde. Ook is het startgeld verhoogd. Dat maakte de organisatie vandaag bekend.

Canyon SRAM en Boels Dolmans, de teams van de vorige winnaars Katarzyna Niewiadoma, Anna van der Breggen en Chantal Blaak zijn opnieuw van de partij. Zij kregen net als nog eens dertien teams automatisch startrecht voor de Women’s WorldTour-wedstrijd. Daarnaast deelde Leontien Zijlaard-van Moorsel, de koersdirectrice, nog eens acht wildcards uit.

Vergeleken bij vorig jaar zijn Cogeas Mettler Look, Multum Accountants-LSK, Biehler Krush, NXTG Racing, Hitec Products-Birk Sport, Astana Women’s Team, CAMS-Tifosi en Chevalmeire nieuw aan de start. Drie teams zien we in de komende editie niet terug; Health Mate-Cyclelive en Virtu hielden op te bestaan, terwijl Tibco-SVB ditmaal geen uitnodiging kreeg.

Start- en prijzengeld

Ook keert de Amstel Gold Race dit jaar vanwege reglementaire wijzigingen vanuit de UCI 10.000 euro meer uit aan startgeld aan de diverse ploegen. Het prijzengeld dat de wedstrijd uitkeert na afloop hoger dan de UCI voorschrijft. Hiermee levert de Amstel Gold Race een extra bijdrage aan de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen, meldt de organisatie in een persbericht.

“Het vrouwenwielrennen wordt steeds professioneler en wijk werken daaraan mee door de dames te waarderen op wereldniveau”, vertelt Zijlaard-van Moorsel. “De dameskoers wordt (gedeeltelijk) verreden over hetzelfde prachtige parcours als de mannen en daarnaast maak ik me hard voor een goede organisatie, reëel prijzen- en startgeld en niet te vergeten voldoende media-aandacht.”

De Amstel Gold Race voor vrouwen staat gepland voor zondag 19 april.

Deelnemende teams Amstel Gold Race voor vrouwen 2020

Alé BTC Ljubljana

Canyon / SRAM Racing

CCC – Liv

FDJ Nouvelle – Aquitaine Futuroscope

Movistar Team Women

Mitchelton Scott

Team Sunweb

Trek – Segafredo

Boels Dolmans

Parkhotel Valkenburg

Ceratizit – WNT

Valcar – Travel & Service

Bigla – Katusha

Lotto Soudal Ladies

Cogeas Mettler Look

Wildcards Amstel Gold Race voor vrouwen 2020

Multum Accountants – LSK

Biehler Krush

Doltcini – Van Eyck Sport

NXTG Racing

Hitec Products – Birk Sport

Astana Women’s Team

CAMS – Tifosi

Chevalmeire