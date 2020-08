Vijf lekke banden voor pechvogel Alaphilippe tijdens Strade Bianche zondag 2 augustus 2020 om 12:35

Julian Alaphilippe mocht zaterdag zijn titel verdedigen in Strade Bianche, maar de Franse springveer kwam slechts als 24e over de streep in Siena, op een kwartier van winnaar Wout van Aert. Er waren echter wel verzachtende omstandigheden: Alaphilippe kreeg onderweg af te rekenen met maar liefst vijf lekke banden.

De renner van Deceuninck-Quick-Step werd gedurende de dag geplaagd door pech. Het begon allemaal na tien kilometer koers toen hij na een gebroken achterwiel moest achtervolgen. Op de gravelsector van Monte Sante Marie had Alaphilippe voor de laatste maal af te rekenen met pech.

“Ik ben doorgegaan, uit respect en liefde voor deze wedstrijd”

De Fransman reed toen voor de vijfde keer lek en daarmee was zijn rol uitgespeeld. Hij kwam uiteindelijk als 24e over de meet. “Het was echt een onmogelijke dag. Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak ik heb moeten stoppen en moest achtervolgen. De wedstrijd is an sich al zwaar genoeg en dan kun je deze mechanische problemen wel missen.”

Alaphilippe weigerde echter vroegtijdig op te geven. “Uit respect en liefde voor deze koers ben ik doorgegaan tot de finish. Het was mijn eerste koers na Parijs-Nice en een goede test met het oog op de rest van het seizoen.” Zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step reed de hele wedstrijd achter de feiten aan.

Zdeněk Štybar (6e): “De conditie is goed, maar ik had last van de hitte”

Zdeněk Štybar, winnaar van de Strade Bianche in 2015, was uiteindelijk de beste renner namens de Belgische sterrenformatie. De Tsjech finishte na een lange achtervolgingsrace als zesde. “Het is mooi om weer in de top-10 te eindigen, maar ik mikte toch op iets meer eigenlijk. De conditie is goed, maar ik had last van de hitte.”

“Daardoor miste ik net wat procentjes om te reageren op de aanvalspogingen. Ik weet uit ervaring dat er geen reden was om te panikeren en ik bleef daarom een stevig tempo rijden. Toen de wedstrijd vorderde begon ik me beter te voelen. Het was vandaag zwaar, maar ik was blij dat we opnieuw mochten koersen. Ik heb het echt gemist!”