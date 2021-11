Viervoudig wereldkampioene Kaarle McCulloch bergt haar fiets op

Baansprintster Kaarle McCulloch heeft het afscheid van haar profcarrière aangekondigd. De 33-jarige Australische vindt het na een carrière van vijftien jaar, die haar onder meer vier wereldtitels en een bronzen olympische medaille opleverde, genoeg geweest.

McCulloch schrijft in een toelichting op social media dat ze zich nooit had kunnen voorstellen hoeveel succes ze zou hebben toen ze zich voor het eerst aan het baanwielrennen waagde. “Ik was ervan overtuigd dat ik het zou haten – ik bedoel, wie wil er nu rijden op een fiets met één versnelling, zonder remmen en je kunt niet stoppen met trappen – en dat allemaal in lycra? Maar binnen een jaar had ik de Australische nationale trui al aan en won ik mijn eerste medaille bij de wereldkampioenschappen voor junioren.”

Uiteindelijk werd de Australische vier keer wereldkampioene op de teamsprint: in 2009, 2010 en 2011 met Anna Meares en in 2019 met Stephanie Morton. In 2012 pakte ze olympisch brons op de teamsprint samen met Meares. Ook werd ze 21 Oceanisch kampioen, won ze drie keer goud op de Commonwealth Games en was ze vijftien keer Australisch nationaal kampioen. “Maar het zijn vooral de mensen die ik heb ontmoet, de landen die ik heb bezocht, de herinneringen die ik heb en de kansen die ik heb gekregen die me een leven lang bij zullen blijven.”

McCulloch hoopt in een of andere hoedanigheid bij de sport betrokken te blijven.