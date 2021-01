Vierdaagse van Duinkerke telt opnieuw zes etappes

De organisatie van de Vierdaagse van Duinkerke (2.Pro) heeft het etappeschema voor de komende editie uit de doeken gedaan. De 66ste uitgave van de Franse rittenkoers begint op 4 mei en kent vijf dagen later zijn ontknoping.

De organisatie heeft besloten om het in coronatijd bij start- en finishplaatsen te houden en niet al te veel parcoursdetails prijs te geven. Zeker is wel dat de voorlaatste etappe van Roubaix naar Cassel bijzonder lastig is.

Cassel, gelegen in de Franse Westhoek, is traditioneel de finishplaats van de koninginnenrit van de Vierdaagse van Duinkerke. Verder trekken de renners onder meer naar Aniche en Mont Saint Eloi. In de stad Duinkerke zal de eindwinnaar worden gehuldigd.

In 2020 kon de Vierdaagse van Duinkerke niet doorgaan als gevolg van de coronacrisis. Een jaar eerder bleek Mike Teunissen de beste in het eindklassement, na twee eerdere ritzeges. De ronde werd toen overigens gedomineerd door Jumbo-Visma, aangezien Dylan Groenewegen ook nog eens drie etappes wist te winnen.

Routeschema Vierdaagse van Duinkerke 2021 (4-9 mei)

Etappe 1: Duinkerke-Aniche (171 km)

Etappe 2: Béthune-Maubeuge (182 km)

Etappe 3: Péronne-Mont Saint Eloi (165 km)

Etappe 4: Mazingarbe-Aire-sur-la-Lys (174 km)

Etappe 5: Roubaix-Cassel (183 km)

Etappe 6: Ardres-Duinkerke (182 km)